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Новости В Мире В Китае назвали, что может взорвать отношения с США
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Так выглядит традиционный дракон из китайских летописей. Фото из Интернета.

В Китае назвали, что может взорвать отношения с США

Виктория Христова Янв 4, 2023 В Мире, Новости, Новости Америки Комментарии к записи В Китае назвали, что может взорвать отношения с США отключены 33 Просмотров

Провокационные действия со стороны властей США на Тайване могут стать бомбой, разрушившей отношения двух стран, 2 января пишет газета Global Times.

Провокационные действия со стороны властей США на Тайване могут стать бомбой, разрушившей отношения двух стран, 2 января пишет газета Global Times.

Как отмечает издание, в последние годы благодаря Китаю двусторонние отношения с США удалось стабилизировать, однако им по-прежнему угрожает провокационное поведение американских политиков.

«Учитывая, что администрация Байдена сталкивается со все большим расколом в правительстве, а республиканцы настроены взять под контроль Палату представителей, в рамках самой Палаты представителей будет все чаще звучать более жесткий тон в отношении Китая, включая более провокационные слова и действия по тайваньскому вопросу», — заявил профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Тайваньский вопрос остается наиболее уязвимым аспектом китайско-американских отношений, и некоторые эксперты полагают, что самой взрывоопасной ситуацией может стать потенциальный визит на Тайвань предполагаемого спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, указали в Global Times.

 

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