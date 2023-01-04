В Китае назвали, что может взорвать отношения с США

Провокационные действия со стороны властей США на Тайване могут стать бомбой, разрушившей отношения двух стран, 2 января пишет газета Global Times.

Провокационные действия со стороны властей США на Тайване могут стать бомбой, разрушившей отношения двух стран, 2 января пишет газета Global Times.

Как отмечает издание, в последние годы благодаря Китаю двусторонние отношения с США удалось стабилизировать, однако им по-прежнему угрожает провокационное поведение американских политиков.

«Учитывая, что администрация Байдена сталкивается со все большим расколом в правительстве, а республиканцы настроены взять под контроль Палату представителей, в рамках самой Палаты представителей будет все чаще звучать более жесткий тон в отношении Китая, включая более провокационные слова и действия по тайваньскому вопросу», — заявил профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Тайваньский вопрос остается наиболее уязвимым аспектом китайско-американских отношений, и некоторые эксперты полагают, что самой взрывоопасной ситуацией может стать потенциальный визит на Тайвань предполагаемого спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, указали в Global Times.