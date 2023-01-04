Канада вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Канада со счетом 4:3 в овертайме обыграла Словакию 3 января в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Канада со счетом 4:3 в овертайме обыграла Словакию 3 января в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

Матч прошел в Галифаксе в «Скотиабанк-центре». Присутствовали 10 349 зрителей.

Канадцы повели два гола. Отличились: на 7-й минуте Коннор Бедард (ассистент — Логан Стэнковен), на 26-й минуте Дилан Гюнтер (Бреннан Отман, Бедард). На 27-й минуте Либор Немец один гол отыграл с передач Шимона Немеца и Серваца Петровски.

На 29-й минуте Зак Остапчук восстановил отрыв в две шайбы с передач Зака Дина и Натана Гоше. Словакам удалось перевести матч в овертайм. Отличились: на 34-й минуте Роберт Бачо (Петер Репчик, Давид Натны), на 52-й минуте Либор Немец (Филип Мешар, Шимон Грох).

На шестой минуте овертайма победный гол забил Коннор Бедард.

США со счетом 11:1 обыграли Германию 3 января в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Матч прошел в Монктоне в «Авенир-центре». Присутствовали 7262 зрителя.

Американцы повели 11 шайб. Отличились: на 4-й минуте Логан Кули (ассистенты: Райан Уфко, Джимми Снаггеруд), на 8-й минуте Снаггеруд (Райан Уфко, Чез Лусиус), на 9-й минуте Рэдмонд Сэведж (Уфко, Джек Пирт), на 30-й минуте Джексон Блейк (Лусиус, Рутгер Макгроарти), на 32-й минуте Кули (Уфко, Пирт), на 32-й минуте Каттер Готье (Люк Миттельштадт), на 36-й минуте Сэведж (Гэвин Бриндли, Миттельштадт), на 38-й минуте Готье (Снаггеруд, Кули), на 45-й минуте Кенни Коннорс (Дилан Дюк, Лэйн Хатсон), на 47-й минуте Кули (Готье, Миттельштадт), на 49-й минуте Дилан Дюк (Уфко, Тайлер Буше).

На 57-й минуте Лука Хауф размочил счет.