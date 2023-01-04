Вертикальные фермы в ЕС закрываются, но могут открыться в Канаде

Крупнейшие сети вертикального земледелия в Евросоюзе закрывают производство из-за высоких затрат на электроэнергию, 2 января сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.

Компания Glowfarms объявила в июне 2022 года, что хочет расширить производство в Утрехте, Нидерланды. Однако реализация этих планов была остановлена в связи с тем, что компания не смогла оплачивать всё возрастающие счета за электроэнергию. По словам основателей фирмы Бена Питерса и Люка де Вриса, продолжать прибыльную деятельность стало невозможно. Предпринимателям не удалось привлечь новые средства.

При этом Glowfarms — далеко не единственная компания, которая оказалась в тисках возросших затрат. Сеть Infarm недавно также объявила о закрытии производственных площадок в Нидерландах, Англии и Франции. В Японии деятельность пересматривается. С этого года основное внимание будет уделяться Германии, Дании и Канаде. Это области, где затраты на энергию выросли в меньшей степени.

«Мы пришли к выводу, что Infarm не справляется с текущими сложными рыночными условиями. Вот почему нам необходимо скорректировать наши цели роста и повысить эффективность. Только тогда мы сможем оставаться прибыльными и реализовать наше долгосрочное видение», — написал генеральный директор Эрез Галонска на своем веб-сайте.

Сокращение оказывает серьезное влияние и на рабочую силу Infarm. Хотя точные цифры еще не определены, руководство ожидает, что половина из 500 сотрудников потеряет работу.

Напомним, эксперты отрасли предупреждали, что масштаб энергетического кризиса в Европе таков, что может привести к смерти высокотехнологичного вертикального земледелия, которое требует огромных затрат на электроэнергию. Освещение, поддержание необходимой температуры, вентиляция, полив и другие операции нуждаются в электричестве. Цены на электроэнергию имеют решающее значение для успеха бизнеса.