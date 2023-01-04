Цены на отдельно стоящие дома в Канаде стремительно падают

Канадская недвижимость находится в середине ценовой коррекции, и больше всего пострадали дома на одну семью. Данные Канадской ассоциации недвижимости (CREA) показывают, что цены на дома для одной семьи, которые включают отдельно стоящие и сдвоенные квартиры, резко упали в ноябре

Канадская недвижимость находится в середине ценовой коррекции, и больше всего пострадали дома на одну семью. Данные Канадской ассоциации недвижимости (CREA) показывают, что цены на дома для одной семьи, которые включают отдельно стоящие и сдвоенные квартиры, резко упали в ноябре. Практически каждый рынок сейчас находится на рекордно высоком уровне, а худшие показатели снизились почти на 500 000 долларов с момента достижения пика.

Канадский рынок недвижимости для одной семьи сильно пострадал после нескольких лет бурного роста. Стоимость базового жилья упала до 794 000 долларов в ноябре, снизившись на 1,4% (-10 900 долларов) за месяц. Цены в настоящее время на 17,8% (- 172 200 долларов США) ниже в этом сегменте по сравнению с пиком. Коррекция в настоящее время широко распространена по всей стране, и ни один рынок по-прежнему не находится на рекордно высоком уровне, а многие значительно ниже.

Цены на дома для одной семьи упали более чем в 90 индексах цен для одной семьи, опубликованных отраслью. Наибольшее падение в процентных пунктах наблюдалось в Симко (-4,4%), Фредериктоне (-3,9%) и Лейкленде (-3,0%). Снижение даже на один пункт за один месяц – это большой шаг, поэтому снижение цен на дома для одной семьи является массовым.

Недвижимость в Британской Колумбии (Британская Колумбия) исправлялась медленно, но это наверстывает упущенное время. Наибольшее снижение цен в долларовом выражении произошло на рынках для одной семьи в провинции. Большой Ванкувер (- 35 6000 долларов), Фрейзер-Вэлли (- 31 300 долларов) и Виктория (- 28 800 долларов) оказались в нижней части списка по ежемесячным показателям. Ставка для каждого из этих рынков также была больше, чем в целом по стране.

В провинции Онтарио наблюдается наибольшее падение на процентный пункт по сравнению с пиком в Канаде. Дома на одну семью больше всего подешевели в Китченер-Ватерлоо (-27,7%), Кембридже (-27,0%) и Лондон-Сент-Томас (-26,7%). На всех трех из этих рынков произошло падение, достаточно значительное, чтобы его можно было назвать крахом. Поскольку все они также находились в дорогом Онтарио, потери собственного капитала составили по меньшей мере 223 600 долларов.

Говоря о массовом снижении курса доллара, Онтарио снова лидирует в этой области с пика, а Британская Колумбия ведет борьбу. Самое большое падение в долларовом выражении произошло в Оквилл-Милтоне (- 478 600 долларов), где дома на одну семью потеряли четверть своей стоимости всего за несколько месяцев. За ним последовали Миссиссога (- 376 000 долларов) и Фрейзер-Вэлли (- 369 800 долларов).

Дома на одну семью в Торонто стали четвертым по величине падением цен, если измерять их в долларах. Базовая цена упала на 20% с момента достижения пика, что составляет падение на 320 200 долларов всего за девять месяцев. Это среднее снижение на 35,5 тыс. долларов в месяц с февраля — и официально этого достаточно, чтобы считаться крахом. Хотя рынок в целом находится всего в нескольких пунктах от того, чтобы считаться полным крахом.

Канадские рынки недвижимости для одной семьи пережили резкую коррекцию, но недостаточно глубокую. На национальном уровне, несмотря на падение цен почти на пятую часть миллиона долларов, они вернулись только к уровню августа 2021 года. Это должно свидетельствовать о том, насколько не в порядке была недвижимость в стране за последние несколько лет.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы