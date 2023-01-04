Британия не выполнила план по торговым сделкам за 2022 год

Британское правительство не выполнило задачу по заключению торговых сделок, охватывающих 80% его торговли с остальным миром, к концу 2022 года, 31 декабря пишет The Financial Times

Британское правительство не выполнило задачу по заключению торговых сделок, охватывающих 80% его торговли с остальным миром, к концу 2022 года, 31 декабря пишет The Financial Times.

Обещание, изложенное в манифесте консерваторов в преддверии всеобщих выборов 2019 года, отражало стремление Британии к заключению торговых соглашений по всему миру после Brexit. Gо словам правительственных чиновников, Великобритания до сих пор заключала сделки, охватывающие чуть более 60% ее мировой торговли.

В течение предыдущих четырех десятилетий Великобритания не заключала никаких двусторонних торговых сделок, потому что ее торговля как государства-члена ЕС велась через Брюссель.

С момента выхода из ЕС Лондону удалось пролонгировать более 71 сделки, заключенной благодаря членству в блоке. Она подписала всего четыре новых торговых соглашения: с Австралией, Новой Зеландией, Японией и Сингапуром.

Джордж Юстис, бывший министр окружающей среды, заявил в прошлом месяце, что сделка с Канберрой «отдала слишком много за слишком мало взамен», отражая критику, что соглашение было особенно выгодным для сельскохозяйственной отрасли Австралии. По оценке правительства, к 2035 году эта сделка увеличит ВВП Великобритании всего на 0,08%.

Тем временем попытки заключить новые амбициозные торговые сделки с США и Индией пока буксуют.

Переговоры с Вашингтоном начались в мае 2020 года, но зашли в тупик по ряду вопросов, включая спор между Великобританией и ЕС по поводу Протокола по Северной Ирландии, который регулирует торговые соглашения в регионе после Brexit. Великобритания заключает торговые сделки с отдельными штатами.

Обсуждения с правительством Индии официально начались в январе, но правительству не удалось завершить переговоры к октябрю, как это планировалось изначально. Министр внутренних дел Суэлла Браверман выразила «оговорки» по поводу того, что Великобритания может пойти на слишком большие уступки в отношении иммиграции из Индии.

Великобритания также ведет переговоры по обновлению существующих торговых соглашений с Канадой, Мексикой, Швейцарией, Южной Кореей и Израилем и пытается заключить соглашение с шестью государствами Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному Соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).