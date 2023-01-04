Boralex – квебекская энергетическая компания, укрепляет позиции на рынке в США

Квебекская фирма из района Эстри получила подряд на строительство в США новых генераторов, работающих на силе ветра.

Boralex – известная квебекская компания, производитель электроэнергии на основе возобновляемых ресурсов (как правило, в этом случае речь о ветряных мельницах), подписала контракт на создание пяти парков по произодству ветровой энергии на территии нашего южного соседа. Это второй контракт квебекской фирмы по производству ветряной энергии в США, и сумма этого контракта больше суммы первого, который был подписан и начал осуществляться в 2020 году.

Новые ветряные мельницы будут поставлены в Техасе и Нью-Мексике, их о суммарная расчётная мощность составит 894 МW, и доля производства квебекской фирмы составит половину от этой мощности. Boralex вкладывает в развитие парка 340 миллионов канадских долларов (примерно 250 миллионов долларов США), но эта сумма окончательно не утверждена. Согласно же первому контракту, Боралекс обязался создать семь ветряных парков в Калифорнии, Алабаме и Индиане, общей стоимостью в 280 миллионов канадских долларов.

Для участия в проекта Боралекс приобрёл часть акций компании EDF Renewables — филиала французской фирмы EDF, работающего на территории США. Строительство этих парков началось ещё в 2014 году, и сейчас они расшираются.

Штаб-квартира Boralex, основанной в 1990 году, расположена в небольшом городке Кингси-Фоллс (Kingsey Falls), в Восточных кантонах Квебека. Фирмак котируется на Торонтской бирже, и после объявления о подписании контракта её акции тут же стали расти в цене.

Заметим, что в отдельные недели 2022 года ветряные генераторы, источники возобновляемой энергии, впервые в истории занимали второе место по общему производству энергии в США, их развитие идёт семимильными шагами.

Пожелаем успеха согражданам. Техас — наш!