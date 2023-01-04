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Здание Национальной Ассамблеи Квебека. Фото Дани Конгстрём.

Странный взрыв около комплекса зданий Парламента Квебека

Megan Jorgensen Янв 4, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Происшествия Оставить комментарий 79 Просмотров

Непонятный взрыв незначительной мощности у Парламента Квебека. Подозреваемый задержан

Суматоха из-за взрыва небольшого взрывного устройства на площади перед комплексом зданий Парламента Квебека. Ведётся расследование.

Во вторник, 3 января, около 16 часов, перед комплексом зданий Парламента Квебека (этот комплекс включает в себя здание Национальной Ассамблеи, офисы министерств, библиотеку и прочие здания) произошёл взрыв небольшой мощности. В результате взрыва начался пожар на лестнице, ведущей к автостоянке d’Youville. Прибежавшие пожарные (их дежурный пост располагается буквально в сотне шагов от места взрыва), тут же потушили огонь, который не причинил вреда.

Проспект Honoré-Mercier был перекрыт на участке между Grande-Allée и бульваром René-Lévesque. Движение было восстановлено через пару часов.

На месте происшествия работала следственная группа, и свидетели видели полицейскую собаку, гордо бежавшую по следу (по всей видимости, следу злоумышленника). Чуть позже Давид Пеллетье, представитель полиции, заявил, что человек, подложивший небольшое взрывное устройство, был задержан, и ему будет предъявлено обвинение в преступном поджоге. Полицейский не уточнил, о каком именно устройстве идёт речь, но его сила была незначительна, хотя взрыв и вызвал пожар. Неофициально сообщено, что, возможно, речь о новогодней петарде, но сам по себе факт взрыва у зданий Парламента привёл к повышенной готовности служб охраны.

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