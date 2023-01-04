Символ Квебека гордо вознёсся над Южной Калифорнией!

Снежная сова, символ Квебека, впервые в истории обосновалась в Южной Калифорнии. Орнитологи в шоке, как говорится.

Крылатый символ Квебека, это снежная сова (harfang des neiges), одна из самых распространённых и узнаваемых птиц региона, избранная символом провинции вот уже полторы сотни лет назад. Снежные совы предпочитают холодные температуры. Они гнездятся в самых северных районах Квебека, в Арктике, в тундре и в таёжных массивах. Их встречают даже неподалёку от Северного полюса, причём как они до тех мест добираются и чем питаются в дороге до сих пор остаётся загадкой.

Иногда, крайне редко, снежные совы обосновываются и в более южных районах, долетая до США, хотя, как правило, в районы южнее Больших озёр они не залетают.

Но вот в последние недели, совершенно неожиданно, орнитологи и любители, которые занимаются наблюдением за птицами, с удивлением обнаружили этих птиц в южных районах США. Не одну, случайно залетевшую птичку или же даже выпущенную каким-то шутником, а десятки снежных сов, которые замечены на протяжении тысячекилометровых трасс, вплоть до района Cypress, в Южной Калифорнии.

Лори Арент (Lori Arent), зам.директора центра ветиринарной медицины университета Миннесоты, рассказала, отвечая на вопросы журналистов, что хотя осенняя и весенняя мигранции птиц факт общеизвестный, но миграция снежных сов — явление крайне редкое. А появление их в Южной Калифорнии вообще неслыханно. Пока нет удоволетворительного пояснения факту миграции снежных сов до самого юга США.

Местные жители не просто удивлены, а поражены, некоторые совершают поездки на расстояние в сотни миль с целью полюбоваться на снежных сов, которые устроились в лесах и рощах на юге США. Квебекские совы впервые облюбовали эти регионы, но невольно возникает вопрос — не пора ли Квебеку защитить права своих сов, прибывающих на неожиданную зимовку в Калифорнию. Не позволим ущемить наших сов, наш благородный символ! (ну, это мы на всякий случай предупреждаем, потому что до сих пор калифорнийцы лишь восхищаются нашими птичками-красавицами, которые, несомненно, научат местный народ говорить по-французски!)