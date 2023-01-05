Пандемия 2.0. Превратится ли долгожданное открытие Китая в ковидный ад?

В течение трех лет Китай был единственной страной в мире с максимально жесткими антиковидными ограничениями. Некоторые эксперты критиковали КНР за политику нулевой толерантности к COVID-19, которая тормозила рост глобальной экономики.

В течение трех лет Китай был единственной страной в мире с максимально жесткими антиковидными ограничениями. Некоторые эксперты критиковали КНР за политику нулевой толерантности к COVID-19, которая тормозила рост глобальной экономики. С 7 декабря власти Поднебесной начали смягчать контроль, а с 8 января, как ожидается, откроют границы для иностранцев. Finam.ru рассказывает, как повлияло снятие ограничений на распространение коронавируса в Китае, как реагируют власти на ситуацию, и что делают другие страны, чтобы обезопасить себя от пандемии из КНР. В стране хаос, крематории не справляются, 250 млн китайцев заразились ковидом.

Китай – огромная страна с населением более 1,4 млрд человек, поэтому отмена локдаунов при возникновении случаев коронавируса и ограничений на передвижение граждан привела к резкому всплеску заболеваемости COVID-19 в стране. По данным китайских органов здравоохранения, за первые 20 дней декабря 248 млн человек или 18% населения Китая заразились коронавирусом. Сейчас власти не публикуют статистику заболеваемости, а официально в КНР от COVID-19 умерло только 5 тыс. человек. Однако, как пишет Bloomberg, речь идет о 9 тыс. умерших в день, но это не предел, пик заболеваемости придется на празднование китайского Нового года, когда люди активно перемещаются по стране. Тогда, по прогнозам, смертность может достигнуть 25 тыс. человек в день.

Чэнь Эрчжэнь, главный администратор шанхайской больницы Жуйцзинь, который входит в городской консультативный совет по COVID-19, сообщил китайским государственным СМИ, что, по его оценкам, до 70% Шанхая с населением около 26 млн человек были инфицированы.

Как рассказал Axios старший научный сотрудник по глобальному здравоохранению в Совете по международным отношениям Янчжун Хуанг, политика нулевой толерантности к COVID-19 была не самым эффективным решением, поскольку китайские власти потратили огромную сумму денег, пытаясь не допустить распространения вируса, тогда как эти деньги, по его мнению, лучше было бы потратить на приобретение более качественных вакцин и методов лечения, а также на расширение отделений интенсивной терапии.

Сейчас китайское здравоохранение находится в шоковом состоянии, не в силах справиться с потоком больных, которым не хватает места в отделениях интенсивной терапии, что многим стоит жизни. Крематории КНР также не справляются с потоком тел, полиция не допускает граждан в похоронные бюро отдельных районов страны из-за их переполненности, а сотрудники крематориев не могут ответить скорбящим родственникам, когда смогут кремировать останки их умерших близких. По информации Bloomberg, некоторым китайцам придется ждать очереди на кремацию их родственников до середины января, потому что умерших слишком много.

Жесткие ковидные блокировки привели к массовым протестам по всей стране. Из-за драконовских локдаунов возникали случаи с голодающими людьми, закрытыми в своих домах, но самым резонансным стало, пожалуй, трагическое происшествие со сгоревшей многоэтажкой в городе Урумчи, жители которой оказались в ловушке, потому что были заперты снаружи, а пожарная машина не смогла к ним подъехать. Тогда заживо сгорели 44 человека, в том числе трехлетний ребенок. Недовольство граждан, выражающееся в массовых протестах, и экономический ущерб КНР, ВВП которой по итогам 2022 года вырос всего на 3%, называют главными причинами сворачивания политики нулевой толерантности к COVID-19. Однако скептически настроенные западные эксперты также полагают, что антиковидные ограничения были чисто политическим жестом китайского лидера Си Цзиньпина перед прошедшим в октябре 2022-го ХХ-м съездом правящей Коммунистической партии Китая, по итогам которого он в третий раз стал главой КНР. После этого «гуманная политика нулевого COVID-19», которую китайский лидер противопоставлял западной, была ему больше не нужна, и ее отменили.

Аналитики полагают, что после взрывного роста заболеваемости и краткосрочного спада экономика Китая начнет быстро восстанавливаться уже в этом году, поэтому отмена ограничений не повредит Си Цзиньпину. Представители китайской системы здравоохранения заявили по телевидению, что в стране наблюдается рост «критических случаев и смертельных исходов». Однако, пытаясь преуменьшить ситуацию, они заявили, что всплеск соответствует другим странам. Несмотря на критический рост заболеваемости коронавирусом, китайские власти не только не ведут разговоров об отмене открытия границ для иностранцев, которое запланировано на 8 января 2023-го, но и осуждают другие страны за введение ограничений для людей, прибывающих из Китая.

США, Великобритания, Япония, Италия, Канада, Австралия, Индия, Испания решили обязать жителей материковой части Китая сдавать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за двое суток до вылета. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвала эти ограничения «неприемлемыми». «Мы готовы активизировать общение с остальным международным сообществом и работать вместе, чтобы победить COVID-19. Между тем, мы считаем, что меры по ограничению въезда, принятые некоторыми странами против Китая, научно не обоснованы», – заявила она. «Мы решительно отвергаем использование антиковидных мер в политических целях и будем принимать в ответ соответствующие шаги на основе принципа взаимности», – предупредила Нин.