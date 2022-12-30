Так вот ты какой, ослик, наш ушастый друг

Малоизвестный персонаж Рождественских и Новогодних праздников – обычный ослик

О милых ослах замолвите слово – они на самом деле весьма интересные животные, достойные нашего внимания.

Одним из персонажей Рождественских праздников, плавно переходящих в праздники Новогодние всегда были ослы. Ведь на ослике разъезжал Святой Николас — предтеча Деда Мороза, ослик жил в том самом хлеву, где родился Иисус, на осликах путешествовали апостолы, проповедующие учение Учителя. И на осликах развозили праздничные подарки.

Люди, знакомые с осликами и их повадками, всегда протестуют, услышав присказку – «глуп, как осёл» или «упрям, как осёл». На самом деле ослы умны, дружелюбны и ласковы. Ослы понимают больше слов (голосовых команд), чем собаки и дельфины. Ослик прибежет, если его позвать и ослики, как собаки, хранят верность тем, кому доверяют.

У ослов феноменальная память. Ни одно другое животное, насколько известно, не может запоминать такие сложные маршруты, какие запоминает ослик. Даже через пять лет после того, как осёл прошёл по тропе в последний раз, он легко найдёт дорогу, зная, куда именно надо свернуть на развилке и где именно можно отдохнуть и полакомиться сочными ягодами. Осллы узнают знакомых им животных (овец, кошек, собак), которых не видели годами.

Более того, ослики обладают логическим и гибким умом, они умеют находить подходы к решению сложных проблем.

Ослики часто выбирают лучшего друга, с которым проводят свободное время. Если ослики сходятся, то пара заботится друг о друге, нежно покусывая и пощипывая холку партнёра.. А если пару разлучить, то оба расстраиваются и часто впадают в депрессию.

У ослов существует собственный язык, на котором они общаются и при помощи которого обмениваются информацией, причём это не только звуки, но и потирания носами друг о друга, движения хвоста и касания холки и боков. Знатоки осликов прекрасно знают, когда эти животные в дурном настроении или же когда они веселы и радостны.

Если ослы живут на природе, в диком состоянии, то в пустыне стадо расходится в разные стороны в поисках пищи, и если один ослик находит еду, он тут же призывает сородичей, причём голос его друзья и родственники слышат на расстоянии до десяти километров.

И ослики прекрасно помнят нанесённые обиды. Именно этим объясняется «упрямство» и отказ выполнять служебные обязанности — человек даже понять не может, чем он четвероного товарища обидел, а тот прекрасно помнит, что ему не дали доесть вкусное зерно или же не поделились сочным яблоком. Поэтому «я дальше не пойду, а ты, двуногий, пока подумай над своим поведением».

Цените наших друзей — осликов. Они добрые, хорошие и умные. Хотя, даже если бы не были умными, всё равно все они хорошие.