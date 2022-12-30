В Канаде поселок полностью покрылся льдом

Кристал-Бич, поселок на берегу озера в Форт-Эри, в канадской провинции Онтарио полностью кристаллизовался во льду от домов до машин после сильного зимнего шторма, поразившего на Рождество Северную Америку.

Кристал-Бич, поселок на берегу озера в Форт-Эри, в канадской провинции Онтарио полностью кристаллизовался во льду от домов до машин после сильного зимнего шторма, поразившего на Рождество Северную Америку.

Многометровые волны сначала затопили поселение, а потом – замёрзли. И теперь дома покрыты толстой коркой льда – от земли до самой крыши. Сказочно красивый пейзаж местных жителей не радует.

“Волны поднимались от 10 до 15 футов (3 до 4,5 метров) в высоту, над стенами, – сказал в интервью телеканалу Дерек Таплинг, многолетний житель Кристал-Бич. – После этого вода заморозила заднюю часть домов, от верхушек домов до самого низа. Итак, вы можете просто представить себе огромный объем и силу воды, которая переливается через стену, чтобы ударить в нее, а затем мгновенно заморозить. Это совершенно невероятно”.

Когда стихия утихла, на проделки природы посмотрели по-другому. Какое-то время сказочная картинка даже радовала. Но теперь местные жители с ужасом ждут, что будет, когда начнется полноценная оттепель. Уже сейчас понятно – домовладельцы столкнутся с серьезными проблемами.

Слой льда на домах – не менее 30 сантиметров. Местные власти просят людей подготовиться к наводнению. Прежде всего, вынести все ценные вещи из подвалов. Есть вероятность, что дороги будут перекрывать, а людей – эвакуировать. Но пока еще здесь красиво – на Кристальный берег, который теперь и правда кристальный, спешат туристы и фотографы.

В поселке также была сильная “белая мгла”, так что жители не могли видеть дома через улицу. При этом порывы ветра достигали 160 километров в час. Согласно обновленной информации канадской компании Niagara Power, многие жители Форт-Эри остались без электричества в выходные дни, при этом около 3900 жителей по-прежнему остаются без электричества.