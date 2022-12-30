31-я болгарская экспедиция стартовала в Антарктиду

Болгарское военно-исследовательское судно «Святые Кирилл и Мефодий» отправилось на Ледовый континент в 14:00 от пассажирского терминала Морского вокзала — Варна, 27 декабря передает Болгарское национальное радио

Болгарское военно-исследовательское судно «Святые Кирилл и Мефодий» отправилось на Ледовый континент в 14:00 от пассажирского терминала Морского вокзала — Варна, 27 декабря передает Болгарское национальное радио. Желание Болгарии располагать научно-исследовательским кораблем, который плавал бы в Мировом океане и, прежде всего, до Антарктиды, появилось давно, 30-40 лет назад. Благодаря усилиям болгарских исследователей Антарктиды, Болгарского антарктического института и, прежде всего, Высшего военно-морского училища в Варне, в лице его ректора – адмирала Бояна Медникарова, был найден подходящий корабль, который уже куплен на средства государства. Это шведское плавательное судно, которое вот уже 5 лет стоит забытое и неиспользуемое в порту Варны.

Судьба 38-летнего корабля для исследования Северного моря очень любопытна, но для болгарских ученых важнее его пригодность к исследовательской деятельности, чтобы весной следующего года отправиться в первое плавание к болгарской полярной базе на Антарктиде. Корабль, длинна которого 67 метров, располагает двухместными каютами и может вместить 40 человек научного персонала и экипаж из 20 человек. «Это мечта поколений болгарских исследователей Антарктики. Мы изучаем Антарктиду с прошлого века, но мы как автостопщики — кто бы нас подвёз. Сейчас мы наравне с народами с давними традициями в изучении этого континента», — сказал о миссии корабля профессор Христо Пимпирев, который также возглавит экспедицию в этом году.

«Идет штурм полярных регионов, в котором для Болгарии, находящейся на равных с великими державами, стоять в очереди было преступлением», — прокомментировал он в программе «Прежде всего». Болгария купила норвежское судно 1984 года постройки, чтобы отремонтировать, привести в наилучшее состояние и отправиться в, пожалуй, самое дальнее плавание на нашей планете, пояснил Пимпирев. По его словам, средний возраст канадского научно-исследовательского судна, например, составляет 34 года, так что это никакое не старое судно, какие бы критические замечания ни звучали.

По его словам, это «героически» достигнутое состояние судна, которое позволит ему совершить этот «исторический рейс в нашей морской истории». «„Святые Кирилл и Мефодий» отправятся в очень дальнее плавание, со многими рисками, мы пересечем протяженностью весь Атлантический океан», — отметил ученый с многолетним опытом полярных исследований и подчеркнул важность это для того, чтобы экипаж был психически стабилен. Профессор Пимпирев поделился, что перед поездкой у него не было никаких волнений, потому что он десятки раз пересекал пролив Дрейка на гораздо более старых кораблях и яхтах:

«Но всегда есть риск. Выходить в мировой океан — это не сидеть в тапочках перед телевизором». На борту корабля будет мобильный пресс-клуб. Молодой журналист Болгарского телеграфного агентства будет наблюдать весь маршрут — от Варны до Антарктиды, и будет освещать происходящее каждый день, сообщил также руководитель экспедиции. Название корабля, который будет бороздить воды под болгарским флагом, было выбрано народным голосованием. «До сих пор в мире нет другого судна, названного в честь болгарских святых братьев Кирилла и Мефодия, давших письменность всем славянским народам и, прежде всего, нам, болгарам», – отметил проф. Пимпирев и напомнил интересный факт из прошлого:

«В 1911 г. в Варне был создан фонд для сбора средств на строительство корабля именно с таким названием. Поэтому мы, кроме всего остального, осуществили и мечту наших предков 100-летней давности. Сейчас у Болгарии действительно есть такой корабль». «Без писаря, который был у Магеллана, мы не знали бы о его эпохальном плавании. Это чрезвычайно важно. Это историческое плавание для нас, болгар, будет должным образом отражено».