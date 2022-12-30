Почему хурму называют “плодом богов” и ключом к здоровью

Вместе с приходом осени и зимы многие из нас ждут появления на прилавках хурмы. Ученые отмечают, что хурма, помимо необычных вкусов, имеет целый список уникальных качеств.

Вместе с приходом осени и зимы многие из нас ждут появления на прилавках хурмы. Ученые отмечают, что хурма, помимо необычных вкусов, имеет целый список уникальных качеств.

Плоды хурмы собирают поздней осенью и иногда они остаются на дереве до зимы. В зависимости от сорта цвет колеблется от желтого до темно-красно-оранжевого. В то время как некоторые виды хурмы имеют сферическую форму, другие имеют форму желудя или тыквы.

Выбирая хурму для еды, важно знать, вяжущая она или нет. Не вяжущую хурму можно есть твердой или после того, как она станет мягкой. Терпкую хурму следует есть только после того, как она полностью созреет, станет мягкой и насыщенного цвета.

По данным многих исследований, хурма — это не только вкусный осенний плод, но и целый кладезь полезных элементов для организма. Именно поэтому в некоторых странах хурму называют “плодом богов”.

Хурма и здоровье

Хурма богата витаминами, минералами и антиоксидантами, каждый из которых выполняет определенную функцию. Например, витамин С помогает поддерживать иммунную систему и защищает от сердечных заболеваний.

Хурма также богата растворимыми пищевыми волокнами, которые замедляют переваривание углеводов, предотвращая скачки уровня сахара в крови.

При этом хурма обеспечивает ряд других преимуществ для здоровья, в том числе:

Для сердца

Хурма может помочь сохранить ваши артерии чистыми и снизить риск сердечных заболеваний. Исследование показало, что хурма богата пищевыми волокнами, антиоксидантами и минералами, которые являются частью антиатеросклеротической диеты.

Один из компонентов хурмы, богатая танинами клетчатка, оказалась особенно эффективной при лечении высокого уровня холестерина.

Для глаз

Хурма может помочь вам сохранить здоровье глаз. Одна порция содержит более половины рекомендуемой суточной нормы витамина А, важного для зрения. Кроме того, кожура хурмы богата лютеином, который, как известно, помогает защитить глаза от болезней.

Профилактика диабета и снижение риска осложнений

Кожура хурмы содержит флавоноиды, обладающие противодиабетическими и антиоксидантными свойствами. Они защищают от образования конечных продуктов гликирования (AGE), вредных соединений, которые образуются, когда белок или жир соединяется с сахаром в крови. AGE были связаны как с началом диабета, так и с долгосрочными осложнениями для здоровья, вызванными этим заболеванием.

Как есть хурму

Одна хурма содержит примерно:

Калорийность: 118

Белок: 1 грамм

Жир: 0 грамм

Углеводы: 31 грамм

Клетчатка: 6 грамм

Сахара: 21 грамм

Размеры порций

Хотя хурма полезна, как и все фрукты, в ней много сахара.

Вот несколько способов добавить хурму в свой рацион.

Ешьте их как отдельный продукт;

Добавляйте нарезанную хурму в салаты;

Испеките полезные кексы или хлеб;

Добавляйте в овсянку или мюсли;

Жареная хурма станет полезным десертом.