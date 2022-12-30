Байден не доверяет охраняющей его Секретной службе

Президент США Джо Байден относится с недоверием к охраняющей его Секретной Службе, заявил в своей книге «Борьба его жизни» эксперт спецслужб Крис Уиппл

Президент США Джо Байден относится с недоверием к охраняющей его Секретной Службе, заявил в своей книге «Борьба его жизни» эксперт спецслужб Крис Уиппл, 28 декабря сообщает The Hill.

Уиппл пояснил, что Байден не доверяет части сотрудников охраны, потому что считает, что они поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа.

Сама книга Уиппла должна поступить в продажу 17 января 2023 года.

Как пример недоверия к сотрудника Секретной службы приводится заявление Байдена о том, что агент службы солгал о том, что его покусал пес Байдена по кличке Майор.

Напомним, после заявления об укусах собака была отдана в приют.