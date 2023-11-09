Пародоксальная ситуация – беглец от правосудия оправдан в его отстутствие

Обвинённый в изнасиловании двух сестёр житель Монреаля оправдан – судья счёл, что существуют резонные сомнения в том, был ли секс по взаимному согласию или нет.

Дело на самом деле необычное. Житель Монреаля Ясин Дуири (Yacine Douiri), 37 лет возраста, был обвинён в изнасиловании двух сестёр, которые подали иск против мужчины на основании того, что сёстры не могли дать согласие на интимные отношения из-за того, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба случая имели место в 2021 году, но суд состоялся только что.

Судья Дени Галиансатос (Dennis Galiasatos) принял решение оправдать обвиняемого. Он вынес решение на основании того факта, что “…в отличие от часто встречающегося мнения о том, что будучи в состоянии опъянения человек не может дать осознанное согласие на интимные отношения, на самом деле это не так”.

Самая большая необычность в ситуации заключается в том, что обвиняемый (и оправданный) мужчина не присутствовал на процессе, который завершился 7 ноября. Воспользовавшись тем, что он скрыл от судебных исполнителей французский паспорт, Дуири сбежал во Францию, не дожидаясь суда и приговора. Суд считает, что сам факт бегства показывает, что “совесть у подсудимого не чиста”, тем не менее, это не является основанием для обвинительного приговора. Для вынесения такого приговора надо собрать необходимые улики и факты, чего в ходе суда сделать не удалось.

Дело в том, что оба случая “изнасилования” (в кавычках, так как суд не согласился с таким термином) имели место с разницей в несколько месяцев, и после первого случая насилия иск подан не был. Более того, есть основания полагать, что на самом деле одна из женщин явно сама сделала выбор, а затем раскаялась в нём. Что касается второго случая, он ещё сложнее – по показаниям друзей потерпевшей, которые были свидетелями событий, всё происходило по взаимному согласию, а пострадавшия утаила от суда важные детали.

Между тем, прокурор похвалила сестёр за их храбрость и решимость, так как они согласились дать показания на суде.

Адвокаты же подсудимого, выразив удовлетворение вердиктом, не согласились с мнением о том, что факт побега свидетельствует о “нечистой совести”. По их мнению, факт показывет лишь неверие обвиняемого в судебную систему, которая в подобных делах, как правило, встаёт на сторону обвинителей.

Непонятна ситуация в отношении второстепенных деталей. С точки зрения закона уже оправданный подсудимый совершил преступление, сбежав от правосудия, скрыв наличие второго паспорта. Само по себе этот поступок уже является нарушением закона и подлежит какому-то наказанию. Но вряд ли дело дойдёт до официального обвинения.