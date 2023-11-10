Процент жителей Квебека, владеющих своими домами, в последние годы снизился

Этот процент вырос с 61,3% в 2016 году до 59,9% в 2021 году, то есть на -1,4 %, согласно 15 – му выпуску панорамы регионов Квебека, опубликованному в понедельник Институтом статистики Квебека (ISQ). Это снижение произошло на фоне резкого роста цен на недвижимость с начала пандемии в Квебеке. “Снижение доли владения наблюдалось во всех административных регионах, за исключением Сагене-лак-Сен-Жан, где существенной разницы не обнаружено.

Снижение доли владения превышает 2 процентных пункта в регионах Лаваль (- 2,8 %), Ланодьер (- 2,4 %) и Монтережи (- 2,1 %). » В период с 2016 по 2021 год уровень владения недвижимостью в Монреальском регионе снизился на 0,5%, – отмечает ISQ.

По мнению Седрика Дюссо из объединения жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ), препятствие, испытываемое на уровне доступа к собственности в Квебеке, связано с рекордными ценами на жилье, а также с отсутствием доступного жилья по всей провинции. “Это связано с тем, что мы наблюдаем на местах”,-говорит он. Мы наблюдаем резкий рост цен на жилье за пределами крупных центров, а также резкий рост цен на аренду.

Снижение показателей незанятости за пределами крупных центров также свидетельствует о том, что ситуация с жильем в провинции остается напряженной. » В Квебеке примерно шесть из каждых десяти домохозяйств владеют своим жильем, в то время как четыре из десяти являются арендаторами. В Монреале эта тенденция обратная : около 60 % являются арендаторами, а 40 % – владельцами.

Г-н Дюссо отмечает, что проблемы доступного жилья уходят корнями в прошлое. « Федеральное правительство отказалось от финансирования государственного жилья в 1990-х годах. То же самое мы видим совсем недавно в Квебеке, когда отказались от программы строительства социального жилья AccèsLogis. То, что делают правительства, – это, скорее, вливание денег в частный рынок.

На самом деле они не облегчают доступ к жилью, они способствуют спекулятивной спирали, потому что это становится интересным для инвесторов, но не для владельцев жилья. » Проблема особенно остро стоит в расточительности и на северном побережье, где строительство нового жилья обходится дороже, и где многие жилые единицы вместо этого предлагаются на туристических платформах размещения, таких как Airbnb и другие, отмечает RCLALQ.

Если меньше людей становится арендодателями, это оказывает большее давление на рынок аренды. Однако на концентрацию собственности на арендуемое жилье также указывают как на одну из причин трудностей с поиском доступного жилья. Исследование, проведенное учеными из Университета Макгилла и Университета Ватерлоо в начале этого года, показало, что 0,46% владельцев недвижимости в Монреале владеют почти 32% арендуемого жилья в Монреале.

“Таким образом, здания, которые принадлежали мелким владельцам, все чаще продаются инвесторам или спекулянтам. Мы присутствуем при финансировании жилья, и именно граждане оплачивают счет», – иллюстрирует г-н Дюссо. По данным ISQ, в масштабах Квебека 16% домовладельцев и 25% арендаторов живут в недешевом жилье, на которое, по данным ISQ, приходится более 30% валового дохода домохозяйства.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.