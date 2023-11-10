В Онтарио родился мальчик с крупным весом – 6.5 кг

Мальчик весом 6,5 кг родился в провинции Онтарио в Канаде.

Отмечается, что он родился 23 октября. Он стал пятым ребенком в семье. Сонни Айрес родился в понедельник путем кесарева сечения.

Врачи сообщили, что ранее дети из этой семьи также были крупными по весу. «Когда ребенок появился на свет, мы были не то, чтобы удивлены. Просто шокирован!. Он был такой весь пухленький», — сказал акушер-гинеколог Аса Ахимбисибве.

«Мы знали, что этот малыш тоже будет большим, но не ожидали, что настолько», — заявил врач.

Мальчик стал самым крупным новорожденным за последние 13 лет в Канаде. Мать мальчика утверждает, что такой вес связан с высоким ростом членов ее семьи.

«Живот был очень большой», — вспоминает мама новорожденного богатыря, Бриттени Айрес. «Мне было непросто передвигаться. Но я даже не думала, что малыш будет весить более 6 кг».

«Другие наши дети рождались более высокими. А Сонни родился меньше по росту, но более крепкий», — сказал Ченс Айрес, отец малыша.