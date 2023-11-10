“Я на перемотке!” и другие новинки eTVnet

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1972 год. Услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник Юра тоже начинает петь. Сначала он стесняется этого, ведь пение по мнению его сверстников и некоторых взрослых – совсем не мужское занятие. Но благодаря молодой учительнице музыки, Юра решается пройти прослушивание в детский хор Грачева. У руководителя хора есть всего месяц, чтобы подготовить новую программу для участия в “Песне года”. Ни давление чиновников, ни интриги соперников не должны помешать подготовке к конкурсу – ведь от этого выступления зависит дальнейшая судьба коллектива! Удастся ли героям истории победить себя и обстоятельства, вы узнаете, посмотрев новинку сервиса интерактивного ТВ eTVnet – сериал “Хор”.

“Праздники”

Каждая серия этого нового сериала – это какой-то один праздник, на который по традиции собирается вся семья. Начинается история в майские праздники с традиционными шашлыками на даче. Календарные праздники будут сменяться профессиональными и семейными, а закончится праздничный сезон годовщиной свадьбы родителей.

“Екатерина II: Закат Великой”

Фильм был снят 13-летним режиссером!

1796 год. Екатерина правит Россией уже 34-й год и, предчувствуя свою скорую смерть, понимает, что в государстве назревает серьезная проблема. Сын Павел, который должен наследовать престол, не любит свою мать, считая ее виновной в смерти своего отца, и, взойдя на трон, намеревается, уничтожить все созданное ею. Екатерине Алексеевне предстоит принять сложное решение о престолонаследии – объявить наследником любимого внука Александра Павловича и тем самым разрушить жизнь Павла или же допустить пагубное правление сына.

“Я на перемотке!”

Максим так занят на работе, пытаясь все успеть и не подвести начальство, что не замечает самых важных вещей в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой Сашей после случайной ссоры с необычной таксисткой Тамарой Петровной у Максима начинают происходить совершенно необъяснимые события – ему предстоит прожить свою жизнь на перемотке.

“Бэби-тур (Американки)”

Середина 2000-х, поселок Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида продает косметику и от одной из клиенток узнает – если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. А когда достигнет совершеннолетия, сможет уехать и перевезти на новую родину родителей. На встрече с подругами Зина предлагает им всем вместе забеременеть и накопить денег, чтобы совершить бэби-тур. Осталось дело за малым – раздобыть денег и отца для будущего американца.

“Яйцо Фаберже”

В детстве все хотят – “когда вырастут” – стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы. Два друга детства встречаются на дне жизни. Один – актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй – гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея.

“Вика-ураган”

Обостренное чувство справедливости приводит Вику в женскую колонию. Попытавшись научить уму-разуму пьяного хулигана, она случайно оставляет его без глаза, за что получает внушительный срок. Выйдя на свободу, Вика теряет буквально все, что у нее было – в ее квартире теперь секс-шоп, муж уходит к подруге, а маленькому сыну диагностировали аутизм, и теперь он живет в специализированном интернате. Оказываясь на обочине жизни и сталкиваясь со всеми сложностями социализации, Вика не сдается и отчаянно пытается справиться с ураганом проблем. Чтобы доказать всем, что настоящий ураган, способный заставить летать все вокруг, – это она сама.

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