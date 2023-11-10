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Новости Канадцы смотрят на свои экономические перспективы с пессимизмом 

Канадцы смотрят на свои экономические перспективы с пессимизмом 

Виктория Христова Ноя 10, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 40 Просмотров

Граждане Канады смотрят с пессимизмом на экономику страны и личные финансы, выявил опрос исследовательского объединения Maru.

 

Почти 40% участников опроса заявили, что надеются свести концы с концами только с помощью государственных пособий — это самый высокий уровень с лета 2020 года, когда шла борьба с коронавирусом. Две трети опрошенных не верят в возможность улучшения ситуации в экономике страны в течение следующих двух месяцев — месяцем ранее таких пессимистов насчитывалось на 2% меньше.

Только 10% респондентов заявили, что их финансовое положение улучшилось. Уменьшилось также число людей, желающих приобрести собственный дом. Инвестировать в финансовые рынки готовы только 28% опрошенных, по сравнению с 31% месяцем ранее.

Напомним, в Квебеке бастуют медсестры, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, готовится всеобщая забастовка госслужащих, намеченная на конец ноября.

 

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