Canadian Tire признаёт убытки и необходимость сократить расходы на зарплату
Известный всем жителям Канады ритейлер Canadian Tire объявил, что сеть планирует сократить примерно на три процента размер своего персонала в четвертом квартале, поскольку спрос со стороны потребителей замедляется. Это объявление было сделано в четверг, 8 ноября, весьма “порадовав” работников компании.
Казалось бы, три процента не так уж много, бывает… Но на самом деле ситуация гораздо сложнее. Дело в том, что уже в течение долгих месяцев (конкретные сроки зависят от провинции, города и магазина), компания не набирает работников на освобождающиеся места, в связи с чем вакантных мест всё больше – люди переходят на другую работу, уходят на пенсию, заболевают. Этот процесс никогда не останавливается ни в одной компании, но лишь в редких случаях на вакантное место не берут нового кандидата. Canadian Tire решил пойти по самому безопасному и безболезненному пути для своих сотрудников – просто не заполнять появляющиеся вакантные места. Есть, разумеется, исключения, но они погоду не делают.
Компания Canadian Tire также сообщила в четверг, 9 ноября, об убытках, которые она понесла за последний квартал. Плачевные результаты связаны как с замедлением спроса, так и разовыми расходами, связанными с соглашением о продаже 20% доли Canadian Tire, которая принадлежала Банку Нова Скотия. Canadian Tire придётся выплачивать квартальный дивиденд за последний квартал в сумме 1,75 доллара на акцию, что на 2,5 цента больше по сравнению с предыдущим дивидендом.
В последнем квартале (завершившимся 30 сентября) чистый убыток акционеров Canadian Tire, составил 66,4 миллиона долларов, или 1,19 доллара на акцию. Результаты можно сравнить с прибылью 184,9 миллиона долларов, или 3,14 доллара на акцию, полученные за тот же период прошлого года. Консолидированные продажи магазинов сети за год упали на 1,6%.
Можно сделать вывод о том, что и другие торговые сети, работающие в этом сегменте рынка ожидают не самое приятное будущее.