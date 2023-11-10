Canadian Tire признаёт убытки и необходимость сократить расходы на зарплату

Хотя будут уволены 3% работников, на самом деле, сокращение персонала намного значительнее, потому что компания сократила вакантные места.

Известный всем жителям Канады ритейлер Canadian Tire объявил, что сеть планирует сократить примерно на три процента размер своего персонала в четвертом квартале, поскольку спрос со стороны потребителей замедляется. Это объявление было сделано в четверг, 8 ноября, весьма “порадовав” работников компании.

Казалось бы, три процента не так уж много, бывает… Но на самом деле ситуация гораздо сложнее. Дело в том, что уже в течение долгих месяцев (конкретные сроки зависят от провинции, города и магазина), компания не набирает работников на освобождающиеся места, в связи с чем вакантных мест всё больше – люди переходят на другую работу, уходят на пенсию, заболевают. Этот процесс никогда не останавливается ни в одной компании, но лишь в редких случаях на вакантное место не берут нового кандидата. Canadian Tire решил пойти по самому безопасному и безболезненному пути для своих сотрудников – просто не заполнять появляющиеся вакантные места. Есть, разумеется, исключения, но они погоду не делают.

Компания Canadian Tire также сообщила в четверг, 9 ноября, об убытках, которые она понесла за последний квартал. Плачевные результаты связаны как с замедлением спроса, так и разовыми расходами, связанными с соглашением о продаже 20% доли Canadian Tire, которая принадлежала Банку Нова Скотия. Canadian Tire придётся выплачивать квартальный дивиденд за последний квартал в сумме 1,75 доллара на акцию, что на 2,5 цента больше по сравнению с предыдущим дивидендом.

В последнем квартале (завершившимся 30 сентября) чистый убыток акционеров Canadian Tire, составил 66,4 миллиона долларов, или 1,19 доллара на акцию. Результаты можно сравнить с прибылью 184,9 миллиона долларов, или 3,14 доллара на акцию, полученные за тот же период прошлого года. Консолидированные продажи магазинов сети за год упали на 1,6%.

Можно сделать вывод о том, что и другие торговые сети, работающие в этом сегменте рынка ожидают не самое приятное будущее.