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Общество Здоровье, медицина Медсестры Квебека бастуют и грозят новой забастовкой

Медсестры Квебека бастуют и грозят новой забастовкой

Виктория Христова Ноя 10, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 45 Просмотров

Новой забастовкой пригрозили в Межпрофессиональной федерации здравоохранения (FIQ) Квебека во время двухдневной забастовки.

 

Федерация объединяет около 80 тыс. медсестер канадской провинции. Они намерены бастовать в течение 48 часов, а затем собираются выйти на повторную забастовку 23 и 24 ноября, если до этого времени не удастся достигнуть соглашения с правительством. На 23 ноября также запланирована общая забастовка фронтом профсоюзов госсектора, представляющего в общей сложности 420 тыс. служащих.

Президент FIQ предупредила премьер-министра Квебека Франсуа Лего, что выжидательная тактика не сработает.

«Хватит пытаться выиграть время или говорить все, что вы хотите, публично. Отнеситесь к этому серьезно, сядьте за стол переговоров», — призвала она.

Помимо повышения заработной платы FIQ добивается улучшения условий труда, в частности, принятия нормативов по числу пациентов на одну медсестру. Профсоюз также выступает против возможности перевода медсестер из одного медицинского центра в другой, чего добивается правительство.

Правительство провинции предлагает работникам госсектора повышение зарплат на 10,3% в течение пяти лет. Это предложение на 1,3% больше предыдущего. Также предлагается единовременная выплата в размере $1000 дополнительные 3% доплаты за приоритетную для правительства работу.

Напомним, большинство работников госсектора Квебека одобрили всеобщую забастовку.

 

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