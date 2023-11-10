Канада призвала к гуманитарной паузе в секторе Газа

Канада призывает к гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Трюдо заявил, что прекращение огня позволит освободить всех заложников. Ранее Канада призывала к прекращению боевых действий, чтобы обеспечить доставку помощи на территорию, но воздерживалась от призывов к более длительной паузе.

Израиль отверг растущее международное давление с требованием прекращения огня, а Биньямин Нетаньяху вчера повторил позицию страны. В понедельник главы нескольких крупных органов ООН призвали к гуманитарному прекращению огня.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что предварительным условием прекращения огня является освобождение всех заложников.

Доказательства использования подразделениями ХАМАС гражданских объектов, в том числе медицинских учреждений и машин скорой помощи, опубликовала Армия обороны Израиля. Управление военной разведки предоставило запись телефонного разговора боевика с мирным жителем. Боевик ХАМАС сообщает, что он может уехать на любой машине скорой помощи, на которой захочет.

ЦАХАЛ предоставил также выдержки из материалов допросов боевиков подразделения «Нухба». Из показаний допрашиваемых следует, что машины, по внешнему виду не отличающиеся от автомобилей скорой помощи, использовались во время боев для перевозки раненых и эвакуации боевиков.

Эти машины использовались для доставки боеприпасов, оружия и еды на позиции, а также других военных грузов. Часть машин располагалась непосредственно на территории военной базы. Из допросов следует, что оружие и боеприпасы боевики хранят под школами, а многие высокопоставленные руководители ХАМАС укрываются в больницах, в том числе в больнице «Шифа».