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Новости Канадские ученые разработали уничтожающих раковые клетки нанороботов
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Канадские ученые разработали уничтожающих раковые клетки нанороботов

Виктория Христова Ноя 10, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 40 Просмотров

Исследователи из Института робототехники в Университете Торонто (University of Toronto Robotics Institute) представили роботов с нано-скальпелями, которые уничтожают раковые клетки после активации магнитным полем.

Предполагается, что новшество подойдет пациентам, у которых развилась устойчивость к химиотерапии. Такое бывает, например, при глиобластоме – агрессивной форме рака мозга.

Ученые предложили вводить в опухоль заполненные оксидом железа и покрытые антителами магнитные углеродные нанотрубки, которые ищут раковые клетки благодаря покрытию. Затем вращающееся магнитное поле заставляет трубки вращаться и разрушать раковые клетки.

Во время тестирования на грызунах размер опухоли уменьшился и животные прожили дольше. Исследование международной команды ученых показало, что онкология все чаще выявляется у людей младше 50 лет.
Опухолевый рост является генетически определенной системой отключения иммунитета. Это своего рода самозащита организма, которая эволюционировала в течение тысячелетий существования человечества на планете. Различные расы формировали свои характерные признаки, приспосабливаясь к жизни в определенных условиях. Таким образом, геном наследуется от предков, и только из поколения в поколение формируются новые признаки.

Но современная внешняя среда и методы воздействия на человека меняются существенно быстрее, что приводит к росту различных заболеваний, включая онкологию. Увеличивается давленме на нервную, иммунную и сердечно-сосудистую систему.

Черемушкин объясняет, что клетки организма рассчитаны на определенное количество делений, а ресурсы стволовых клеток ограничены. С возрастом компоненты постепенно начинают отключаться. Также специалист также указывает на два глобальных механизма регуляции популяции – бесплодие и рак. Бесплодие является мерой профилактики: организм, попавший в неблагоприятные условия жизни, чаще всего становится бесплодным. Появление опухолевых заболеваний в более молодом возрасте объясняется быстрыми изменениями окружающей среды.

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