В Панаме бушуют протесты против одной из крупнейших канадских компаний

На фоне войн в других частях света события в Панаме никак не освещаются. Тем не менее, для Канады они весьма неприятны.

Вот уже три недели в Панаме проходят постоянные манифестации протеста, перекрыты улицы, закрыты магазины, не работает общественный транспорт. В столкновениях между манифестантами и жителями, недовольными заблокированием дорог, были убиты несколько человек (их застрелил гражданин Панамы, выходец из США, пенсионер 77 лет, сам юрист по профессии и коллекционер оружия), полиция оставила попытки разблокировать дороги, продукты достать крайне сложно, в столице килограмм картошки достиг цены в 8 долларов, но и в других городах положение не лучше – дороги перекрываются всюду.

Против чего выступают протестующие? Они требуют аннулировать спорный контракт на добычу полезных ископаемых между правительством страны и канадской компанией First Quantum Minerals, которой поручено управлять крупнейшим открытым медным рудником в Центральной Америке в течение следующих 20 лет. Многие жители сочли контракт невыгодным для Панамы, коррупционным, антиэкологическим и нарушающим конституцию

В попытке остановить протесты, Парламент принял закон о моратории на новые контракты на добычу металлов. Дело же по нынешнему контракту с канадской компанией передано в Верховный суд Панамы. Но протесты пока не утихают и манифестанты требуют расторгнуть все сделки с First Quantum Minerals Ltd., канадской горнодобывающей компанией, которая занимается разведкой, разработкой и добычей минеральных ресурсов.

Основанная в 1983 году, компания с тех пор выросла и стала одним из ведущих мировых производителей меди, добывающим также значительные количества золота, никеля и кислоты. Компания, штаб-квартира которой находится в Торонто, ведет деятельность в различных странах, включая Замбию, где находится её ключевой актив — медный рудник Кансанши, один из крупнейших в Африке. Также она добывает металлы в Демократической республике Конго, Мавритании, Испании, Турции, Финляндии и Австралии.

First Quantum Minerals известна своим подходом к развитию проектов с нуля, что часто включает строительство значительной инфраструктуры и логистических цепочек, необходимых для поддержки своих операций в отдаленных и труднодоступных районах.

Компания ориентируется на канадские представления об охране окружающей среды, она старается (или по меньшей мере, заявляет, что старается) минимизировать свое воздействие на экологию, при этом стремясь обеспечить положительное влияние на страны, в которых она работает, создавать рабочие меса, обучать местный персонал и вкладывать средства в программы развития разных стран. Компания всегда действует под канадским флагом и считается одной из тех фирм, которые благотворно влияют на усиление позиций Канады в мире.

На фондовой бирже First Quantum Minerals торгуется под символом FM и включена в индекс S&P/TSX 60, что отражает её статус как одной из крупнейших публичных компаний в Канаде.

Нынешнее положение в Панаме уже напрямую затрагивает интересы не только горнодобывающей компании, но и Канады, как страны, из-за негативных последствий нынешних столкновений, которые остаются в тени из-за войн Израиля против Хамаса и России против Украины.