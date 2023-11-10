Правительство Квебека рассматривает вопрос о запрете манифестаций

В связи с “нездоровой обстановкой”, а проще говоря, в связи с многочисленными проявлениями насилия и ненависти, Квебек рассматривает вопрос о запрете политических манифестаций.

В четверг, 9 ноября, премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что правительство серьёзно рассматривает возможность введения полного запрета на политические манифестации в Квебеке. Это заявление, тем не менее, вызвало отрицательную реакцию обеих сторон – как сторонников Израиля, которые рассказывают людям о зверствах ХАМАСА, когда садисты убили до полутора тысяч израильтян, включая младенцев, которым отрубали головы, и подростков, которых расстреливали с хохотом, так и сторонников ХАМАСа, которые под личиной “борьбы за Палестину”, поддерживают ХАМАС, пытаясь уничтожить плакаты и стенды, на которых рассказывается о зверствах хамасовцев. Сторонники Израиля опасаются, что им станет сложнее доносить до общества правду о зверствах Хамаса и о радостной реакции толпы в Газе при известии о расправе над детьми. Сторонники Хамаса, конечно же, недовольны ещё больше – им могут запретить пропагандировать самую жуткую на сегодня террористическую организацию в мире.

Демонстрации, организованные прохамасовскими сторонниками в Монреале, не утихают, и, разумеется, растёт количество антисемитских выходок – от забрасывания бутылками с бензином заведений, имеющих отношение к Израилю или к иудаизму, до нападение на людей, которые пытаются рассказать о том, что случилось 7 октября. Жители еврейских кварталов Монреаля боятся выходить на улицу, что признают многие жители, потому что “мирные пропалестинские активисты” могут в любой момент обрушиться на них, не останавливаясь перед нападением на детей, взяв в качестве примера резню 7 октября. На стенах появляются свастики, а на площядях во время демонстраций разносятся призывы к уничтожению всех евреев.

В этой обстановке рост накала страстей неминуем, как и рост количества случаев агрессии, от рисования свастики на синагогах до нападения на “лиц еврейской национальности”.

Напомним, что ещё в самом начале прохамасовских манифестаций премьер-министр Квебека Лего заявил, что такие мероприятия – стыд для Квебека (honteux) и что являются явной поддержкой терроризма (вне зависимости от заявленных целей). Запретит ли Квебек прохамасовские манифестации, зависит от развития обстановки, но не будет ли решение принято поздно, когда, не дай Бог, случится непоправимое – от сторонников терроризма всего ожидать можно и нужно, как показывает действительность.