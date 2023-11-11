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Новости Ученые из Канады нашли зависимость от смартфонов у людей во всем мире
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Ученые из Канады нашли зависимость от смартфонов у людей во всем мире

Виктория Христова Ноя 11, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 51 Просмотров

Всего в научной работе приняли участие свыше 50 000 человек почти из 200 стран, изучавших «проблематичное применение телефонов» посредством шкалы зависимости от них (SAS-SV).

Ученые определили, что порядка 30% добровольцев относятся в группе с высоким риском зависимости от этих девайсов. Как правило, самый высокий риск был обнаружен у женщин молодого возраста.

Что касается региональных различий, то здесь было выявлено следующее: в странах южной и восточной Азии проблемное использование смартфонов встречалось чаще, чем в Европе. Возможно, причина заключается в культурных различиях и разных технологических тенденциях.

Хотя в исследовании указано чрезмерное использование девайсов, поднимается и не менее важный вопрос, касающийся зависимости от смартфонов. Специалисты хотели бы переопределить данное понятие для лучшего отражения изменчивых социальных норм, связанных с применением телефонов.

 

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