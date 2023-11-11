Канада наняла консультантов для сокращения расходов на консалтинг

Правительство Канады заплатило консультантам международной аудиторско-консалтинговой корпорации KPMG почти $670 тысяч, чтобы разобраться, как сократить расходы бюджета на консультантов.

Об этом говорится в новых данных о расходах бюджета, представленных в парламенте страны. По данным издания, расходы Оттавы на аутсорсинг начали расти в 2015 году, несмотря на обещание правящей партии их сократить.

Представитель Новой демократической партии Канады Горд Джонс отметил, что расходы федерального бюджета на специалистов KPMG иллюстрируют, «насколько нелепой, бесконтрольной и абсурдной становится ситуация», когда речь идет об аутсорсинге на федеральном уровне. По его словам, деньги, заложенные на расходы на консультантов, необходимо перенаправить на решение более насущных вопросов.

Это необходимо прекратить. Правительство стремится к жесткой экономии, хотя само продолжает тратить деньги впустую, — сказал он.

Ранее сообщалось, что после краха ряда крупных инвестиционных организаций, таких как Silicon Valley Bank и First Republic Bank, банковский сектор США может столкнуться с поглощением местных кредитных организаций крупными банками. По данным аналитиков, американский банковский сектор находится «на пороге сейсмического сдвига», на фоне чего банковскую систему может ожидать самый крупный кризис с 2008 года.