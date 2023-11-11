Коттеджи, все более дорогие… и редкие

Средняя стоимость коттеджей и загородных резиденций в Квебеке подскочила на 73% за 10 лет, в то время как количество подобных объектов недвижимости упало на 11 %, свидетельствуют данные Института статистики Квебека (ISQ), собранные прессой.

« Пик рекреационной недвижимости подходит к концу», – предсказала в конце марта сеть брокерских компаний по недвижимости Royal LePage, объявив, что Квебек пострадает больше всего, с падением цен на 8 %.%, что почти вдвое превышает средний показатель по Канаде (- 4,5 %).

« Приходится констатировать, что дела идут не совсем так, как мы планировали», – признал брокер Эрик Леже из Royal LePage Humania в телефонном интервью на этой неделе.

По его оценкам, вместо того, чтобы упасть, цены на рекреационную недвижимость продолжили расти, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом.

Снижение цен, ожидаемое весной, было отражено в опросе, проведенном в течение первых трех недель марта среди 202 брокеров, работающих в рекреационных регионах страны.

Спрос, однако, увеличился с пандемией. К вышедшим на пенсию или вышедшим на пенсию бэби-бумерам добавились люди, занимающиеся дистанционной работой, для которых проживание в зоне отдыха было давней « мечтой».

« До тех пор, пока предложение недвижимости существенно не увеличится, я думаю, что мы будем оставаться довольно стабильными с точки зрения цен».

По данным ISQ, с 2014 года средняя Единая налогооблагаемая стоимость коттеджей и вторых домов резко возросла с 101 225 до 175 023 долларов, что на 73% больше, чем в 2014 году. В 10 регионах с самым высоким уровнем выбросов наблюдается рост от 100% до 200 %.

Неудивительно, что в этот список включены RRC в регионе Эстри, в том числе, на третьем месте, Бром-Миссискуа (+ 151%), в который входят такие муниципалитеты, как Саттон и Бромонт.

« Прошло более года с тех пор, как регион Бромон, среди прочего, имел статистические данные за пределами шкалы Рихтера», – подтверждает г-н Леже.

В этот список также входят регионы региона Монтереж, в том числе, на первом месте, регион Ле-Жарден-де-Нейпервиль (+ 207 %).

В этом сугубо сельскохозяйственном MRC « цены на все участки, пригодные для строительства в негородских районах, резко возросли», – объясняет Норберт Легро, оценщик, аккредитованный Федерацией муниципалитетов Квебека (FQM). В Сен-Эдуаре « земли, которые три-четыре года назад продавались за 10 000 долларов, [теперь] продаются за 100 000-120 000 долларов», – свидетельствует г-н Легро.

« Это не только в Жарден-де-Нейпирвилле, это во всем Квебеке. Мы видим эту тенденцию повсюду ! »

От Броссара до Сен-Эдуара нужно всего 15-20 минут, подчеркивает он. « За последние несколько лет мы видели это повсюду : недвижимость в районах, отличных от деревень, начала продаваться дороже».

Префект RCM в Темискаминге Клэр Болдук не была удивлена, увидев свою территорию на второй ступеньке пьедестала почета, так как средняя стоимость коттеджей выросла на 158% за последние 10 лет.

Отсутствие жары и « очень богатая природная среда « с ее » 7500 озерами и реками ” привлекательны, а участки у воды там дешевле, чем в Онтарио, где они стали недоступны.

» Люди ходят и делают предложения по недвижимости, которую они хотели бы приобрести”, даже если она не продается, свидетельствует префект. Она приводит пример дома в Сен-Эдуар-де-Фабр, расположенного в одном ряду, но с видом на озеро, который, таким образом, несколько лет назад стал курортной резиденцией.

Риск облагораживания даже был предметом обсуждения в кругу избранных должностных лиц RCM.

“Тем лучше для тех, кто продает [свою собственность], мы не можем осуждать или критиковать, но раз уж мы это сказали, как мы, все вместе, можем сделать так, чтобы на местном уровне люди продолжали иметь доступ к своей среде обитания ? » , поднимает Миссис Болдук.

В провинции почти на 17 000 коттеджей и курортных резиденций меньше, чем 10 лет назад. Тенденция идет вразрез с ростом числа домов на одну семью, кондоминиумов и многоквартирных домов. Фактически, вторые дома не исчезли с лица земли, а сменили категорию.

« Если у вас есть шале, которое становится постоянным местом жительства, и оно находится в жилом секторе, оно станет резиденцией, а не шале», – резюмирует оценщик Норберт Легро.

« Это то, что мы очень часто переживаем в наши дни»,-замечает президент FQM Жак Демерс. Префект RCM в Мемфремагоге и мэр Сент-Катрин-де-Хатли, штат Эстри, он видит, как владельцы « вторых домов, более великолепных, больших [чем их основное место жительства] и расположенных на берегу озера » решают жить там на постоянной основе..

В его MRC, где более половины муниципалитетов находятся в процессе пересмотра своей роли, « рейтинги увеличиваются на 60-80%, это огромно ».

Увеличение земельного богатства представляет собой « коллективную силу ” для муниципалитета. Однако это может вызвать споры, когда владельцы вторичных домов в конечном итоге получают большую долю налоговых поступлений. « Когда мы решаем построить общественный зал, каток или что-то в этом роде, они говорят : “нам бы лучше не платить за это”», – иллюстрирует президент FQM.

Таким образом, муниципалитеты изменили порядок финансирования некоторых служб, таких как полиция, вычтя их из общего налогообложения, чтобы вместо этого взимать плату « за вход ». Затем каждый домовладелец платит одинаковую цену за эту услугу, независимо от стоимости его проживания.

« Когда дело доходит до очень больших различий, скажем, между берегами озера и другими резиденциями, существуют всевозможные формулы. Есть муниципалитеты, у которых разные доходы».

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