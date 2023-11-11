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Новости Канада и часть США могут остаться без электричества зимой
электричество

Канада и часть США могут остаться без электричества зимой

Виктория Христова Ноя 11, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 70 Просмотров

Предстоящей зимой более половины территории США и некоторые районы Канады могут остаться без электричества, предупредила Североамериканская корпорация по обеспечению надежности электроснабжения (NERC).

Проблемы возникнут в случае экстремальных холодов и могут коснуться 180 млн человек.

Недавние экстремальные холода показали, что перебои в поставках энергии могут иметь разрушительные последствия для потребителей электричества и газа в пострадавших районах, — завила NERC.

В корпорации объясняют такие прогнозы отсутствием нужных по объему поставок топлива, которое используется для генерации электричества. В зоне наибольшего риска находятся Средняя Атлантика, Средний Запад, Юг и Северо-Восток США и некоторые провинции Канады.

NERC отмечает, что операторы местных сетей могут оказаться в уязвимом положении в случае экстремальных холодов. Там добавили, что проблемы ожидают и Новую Англию из-за ограниченности газовой инфраструктуры.

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