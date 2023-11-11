Ко дню рождения Александры Пахмутовой

9 ноября, Александре Пахмутовой исполняется 94 года. Она – одна из любимых и известнейших композиторов СССР и всего русскоязычного пространства.

9 ноября, Александре Пахмутовой исполняется 94 года. Она – одна из любимых и известнейших композиторов СССР и всего русскоязычного пространства.

Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола, автор более четырехсот песен, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка. Ныне это часть Волгограда. Но мало кто знает, что родной город присвоил великой землячке звание почетного гражданина только лишь в 1993 году. К тому времени композитор уже 22 года была почетным гражданином Луганска.

В этом нет ничего удивительного. В 60−70-х годах вовсю шло строительство культурного слоя Донбасса. Быстрыми темпами возводились в промышленном регионе театры, дворцы культуры, концертные залы, спортивные сооружения, библиотеки, научно-исследовательские и учебные институты. Филармонии, консерватории, оперные театры Донецка и Луганска завлекали к себе молодых и перспективных актеров и певцов.

Власти областных центров и самих областей донецкого края добивались права проведения у себя престижных тогда всесоюзных песенных мероприятий. Одним из них был популярный международный конкурс патриотической песни под эгидой ЦК ВЛКСМ “Красная гвоздика”. Пахмутова более двадцати лет была бессменным председателем его жюри.

Когда-то давно, в советские еще времена, один из музыкальных критиков, рассуждая о феномене всепроникающей искренности песен Пахмутовой и Добронравова, говорил о том, что она в свое время правильно выбрала между исполнительской и композиторской карьерой в пользу последней. И это верно не только в музыкальном плане. Пахмутова многие десятилетия неформально общалась с подростками, молодёжью, была педагогом и наставником.

Николай Добронравов и Александра Пахмутова познакомились в молодости, в 1956 году. Тогда поэт работал на Всесоюзном радио – читал стихи в детской программе “Пионерская зорька”. А Александру Николаевну пригласили написать музыку для этих стихотворений, чтобы получились детские песни. Первое их совместное произведение называлась “Лодочка моторная”.

Композитор и поэт влюбились друг в друга с первого взгляда. Хотя поэт сначала смутился: миниатюрная Пахмутова ниже его на две головы – всего 149 см. Они подолгу гуляли по Москве, дарили друг другу подарки. Уже через три месяца они поженились. Пахмутова и Добронравов подарили жизнь множеству трогательных и добрых песен, ставших частью нашей культуры.

Два месяца назад на похоронах супруга друг семьи и врач Леонид Рошаль сказал ей, что ее спасет только работа, а именно написание музыки. Этим она и стала заниматься.

Доброго здоровья и еще множества неповторимых песен! С Днем Рождения!