11 ноября в Канаде отмечается торжественная и печальная дата День Памяти солдат, павших во всех войнах, в которых участвовала Канада
11 ноября в Канаде отмечают День Памяти. Этот день посвящён всем солдатам, павшим во всех войнах, в которых участвовали канадцы. Этот день знаменует дань уважения всем ветеранам и всем военнослужащим. Отмечается День Памяти и в других странах. В этот день в 1918 году завершилась Первая мировая война (было объявлено окончательное перемирие, положившее конец боевым действиям).
В этот день многие носят на груди кружочек – маковый цветочек.
Почему выбран именно цветок мака? Потому что в 1915 году канадский военврач МкКре (John McCrae) в очередной раз оказывал помощь раненым на поле, усеянном алыми маками. И в тот же день, присев на подножку санитарного автомобиля, он написал поэму – “На полях Фландрии”, в честь своего друга, павшего на том поле во время сражения на Ипре. И в честь всех погибших. Сам МкКре тоже войну не пережил – он погиб в январе 1918 года. А его стихотворение стала символическим.
Канадцы стали носить на груди изображения маковых цветов уже с начала двадцатых годов. Ветераны раздают эти матерчатые знаки, а люди дают в ответ столько денег, сколько могут. Вот уже десятки лет страна в эти дни в цветах мака… И в этот день вот уже почти сто лет всюду звучат слова: Мы никогда не забудем! (Lest we forget по английски и N’oublions jamais по французки). Ниже приводится стихотворение на английском языке и перевод на французский язык.
Оригинал стихотворения:
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place: and in the sky
The larks still bravely singing fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead: Short days ago,
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved: and now we lie
In Flanders fields!
Take up our quarrel with the foe
To you, from failing hands, we throw
The torch: be yours to hold it high
If ye break faith with us who die,
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields
Перевод на французский язык:
Au champ d’honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l’espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor’
À nos parents, à nos amis,
C’est nous qui reposons ici,
Au champ d’honneur.
À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l’oriflamme
Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d’honneur.
Спасибо за стихотворение по-английски. Почти за 30 лет пребывания во франкоязычной среде никто об этом не упоминал. Ну что ж, лучше поздно чем никогда. Ознакомилась и с другими интересными фактами об авторе произведения, событиях военного времени и символизме красного мака.