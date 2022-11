11 ноября в Канаде отмечается торжественная и печальная дата День Памяти солдат, павших во всех войнах, в которых участвовала Канада

11 ноября в Канаде отмечают День Памяти. Этот день посвящён всем солдатам, павшим во всех войнах, в которых участвовали канадцы. Этот день знаменует дань уважения всем ветеранам и всем военнослужащим. Отмечается День Памяти и в других странах. В этот день в 1918 году завершилась Первая мировая война (было объявлено окончательное перемирие, положившее конец боевым действиям).

В этот день многие носят на груди кружочек – маковый цветочек.

Почему выбран именно цветок мака? Потому что в 1915 году канадский военврач МкКре (John McCrae) в очередной раз оказывал помощь раненым на поле, усеянном алыми маками. И в тот же день, присев на подножку санитарного автомобиля, он написал поэму – “На полях Фландрии”, в честь своего друга, павшего на том поле во время сражения на Ипре. И в честь всех погибших. Сам МкКре тоже войну не пережил – он погиб в январе 1918 года. А его стихотворение стала символическим.

Канадцы стали носить на груди изображения маковых цветов уже с начала двадцатых годов. Ветераны раздают эти матерчатые знаки, а люди дают в ответ столько денег, сколько могут. Вот уже десятки лет страна в эти дни в цветах мака… И в этот день вот уже почти сто лет всюду звучат слова: Мы никогда не забудем! (Lest we forget по английски и N’oublions jamais по французки). Ниже приводится стихотворение на английском языке и перевод на французский язык.

Оригинал стихотворения:

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place: and in the sky

The larks still bravely singing fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead: Short days ago,

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved: and now we lie

In Flanders fields!

Take up our quarrel with the foe

To you, from failing hands, we throw

The torch: be yours to hold it high

If ye break faith with us who die,

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields

Перевод на французский язык:

Au champ d’honneur, les coquelicots

Sont parsemés de lot en lot

Auprès des croix; et dans l’espace

Les alouettes devenues lasses

Mêlent leurs chants au sifflement

Des obusiers.

Nous sommes morts,

Nous qui songions la veille encor’

À nos parents, à nos amis,

C’est nous qui reposons ici,

Au champ d’honneur.

À vous jeunes désabusés,

À vous de porter l’oriflamme

Et de garder au fond de l’âme

Le goût de vivre en liberté.

Acceptez le défi, sinon

Les coquelicots se faneront

Au champ d’honneur.