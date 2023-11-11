В Монреале начали расследовать случаи стрельбы в еврейских школах

Случаи стрельбы в еврейских школах начали расследовать правоохранительные органы канадского город Монреаля, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Случаи стрельбы в еврейских школах начали расследовать правоохранительные органы канадского город Монреаля, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Согласно опубликованным данным работники нескольких школ заметили следы от огнестрельного оружия на полу, стенах и дверях учебных заведений. В сообщении указывается, что «никто не пострадал, но со стороны департамента полиции Монреаля открыты два расследования, чтобы выяснить все обстоятельства этих выстрелов».

После известий о случившемся премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил всплеск «антисемитского насилия» в стране, отдельно отметив города Монреаль и Квебек.

С заявлением по ситуации в стране выступил Центр по вопросам Израиля и еврейских дел Канады, указав на эскалацию антисемитизма, а также повышения уровня напряженности и тревоги в канадском социуме.

Ранее младший научный сотрудник Центра прав человека и правового плюрализма юридического факультета Университета Макгилла Ноам Шиммель в ответе на выступление нацистского преступника в канадском парламенте отметил, что Канада укрывает не только нацистских преступников, но и других виновников в преступлениях против человечности.

Автор, который также является лектором по международным и региональным исследованиям в Калифорнийском университете в Беркли, утверждает, что Канада годами игнорировала «ценности Хартии прав и свобод в том, что касается серьезной исторической несправедливости и нарушений прав человека, геноцида и преступлений против человечности».

«Для многих канадцев тревожный послужной список Канады в отношении систематического отказа на протяжении более 70 лет преследовать в судебном порядке лиц, служивших вместе с нацистами в кампаниях по уничтожению, и приветствовать многих в Канаде, отклоняя иммиграционные заявления евреев, переживших Холокост, станет шокирующим сюрпризом, который сильно противоречит коллективному представлению Канады о себе как о стране, которая глубоко ценит и уважает права человека», — утверждает автор статьи.

Шиммель утверждает, что отказ от привлечения к ответственности нацистских преступников является нарушением Канадой юридических обязательств по Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В статье говорится, что для пусть запоздалого, но необходимого торжества правды, Канада должна опубликовать полный доклад комиссии Дешена по расследованию пребывания военных преступников на территории Канады.

Автор статьи отмечает, что Канада укрывает не только нацистских преступников, но и других виновников в преступлениях против человечности.

«Сегодня Канада также должна более эффективно преследовать других виновных в геноциде и преступлениях против человечности, многие из которых до сих пор позорно находят убежище в Канаде и Квебеке, в том числе виновных в геноциде тутси в Руанде в 1994 году», — пишет он.