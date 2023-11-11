Возможный кандидат в президенты США пообещал стену на границе с Канадой

Построить стену на границе с Канадой пообещал потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Во время одного из своих выступлений он заявил, что хочет именно этого. Такое решение было применено на границе с Мексикой, где во время президентства Дональда Трампа построили многокилометровую высокую стену для недопущения нелегального перехода границы.

Рамасвами играет на опасениях американцев, что из Канады в США въезжает много нелегальных мигрантов. Подчеркивается, что такую точку зрения разделяют и другие конгрессмены от Республиканской партии США.

Рамасвами выделяется своей риторикой среди других кандидатов. Так, он назвал президента Украины Владимира Зеленского нацистом, утверждает, что Украина пытается втянуть США в мировую войну, а главной угрозой США считает Китай.

Он сказал также, что не считает Украину «образцом демократии». Он сообщил, что, по его мнению, угрозы Киева не проводить выборов в 2023 году недемократичны. К тому же, сказал он, Украина занимается прославлением «нациста в своих рядах — комика в штанах-карго-мужчину, по имени Зеленский». «Это недемократично» — заявил Рамасвами.

Стоит отметить, что согласно опросам, больше всего граждан США хотят голосовать на президентских выборах за экс-президента Дональда Трампа.