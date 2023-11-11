Самая молодая мэр Квебека подала в отставку

Девушка не выдержала стресса – пост мэра, это не шутка

Самая молодая мэр подала в отставку, не выдержав напряжения рабочих будней на посту городского головы.

Самая молодая мэр одного из городов Квебека подала в отставку. Изабель Лесар (Isabelle Lessard), признала, что работать мэром оказалось гораздо сложнее, чем ей себе это представлялось. Мадам Лесар возглавила город Шапе (Chapais) в 2021 году, выиграв выборы в ноябре и принеся с собой в мэрию “планов громадьё”, а также надежду резко улучшить экономику района. Город Шапе совсем небольшой, его население – менее 2 тысяч человек, он находится в административном районе Север Квебека, но управлять и таким небольшим насёленным пунктом оказалось девушке не по силам, что и неудивительно – всё же управлять городскими структурами, ежедневно решать массу вопросов, улаживать споры, утихомиривать спорщиков, вести сложную документацию, реагировать на критику, подавать отчёты “наверх” и требовать исполния своих распоряжений от подчинённых служб и от горожан – всё это и умудрённого годами и зрелого человека может довести до стресса. В момент избрания на важный пост Изабель был 21 год.

Последним ударом для мадам мэра стали летние лесные пожары, когда спать приходилось урывками, а город пришлось эвакуировать под натиском огня. Душевное здоровье уже почти бывшего мэра подорвано, и девушка считает, что на восстановление сил уйдут месяцы.

Заявление об отставке мадам мэр подала в среду, 8 ноября, а в пятницу, 10 ноября, после бесплодных попыток её уговорить повременить с уходом, мэрия была вынуждена отставку принять. Официально обязанности мэра мадам Лесар складывает с себя 17 ноября, у неё ещё несколько дней на передачу дела заместителю.

Люди отдают девушке должное – все горожане отмечают её самоотверженную деятельность в период пожаров, правильную и чёткую организацию эвакуации, но не только. Юная мэр за недолгий срок правления показала себя достойно, быстро набиралась опыта и принимала верные решения в сложных ситуациях. Но отсутствие опыта зрелых лет, конечно, сказался – пройти тернистым путём власти в городе в возрасте 22 лет всё же весьма сложно.

После ухода нынешнего мэра в городе должны пройти новые выборы. А сама мэр считает, что для привлечения молодых людей в политику правительство должно изменить подход к молодым начинающим политикам и помогать им гораздо больше.

Как бы то ни было, молодёжи, конечно, у нас везде дорога, но переоценивать свои силы и возможности тоже не стоит – здоровье дороже.