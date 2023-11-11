Таинственная библиотека монастыря Сакья

Что скрывают 84 тысячи древних рукописных текстов, которые хранятся в найдённой в начале нашего века монастырской библиотеке?

Чтение выходного дня: Одна из самых удивительных находок нашего времени, это обнаружение гигантской библитеки в тибетском монастыре Сакья в 2003 году. Это поистинне удивительное открытие, благодаря которому, предположительно, учёные раскроют много секретов тибетской культуры и истории.

О чём идёт речь, почему мы говорим об удивительном и во многом необъяснённом явлении?

До 2003 года об этой библиотеке никто и не подозревал. А в том году она была найдена за стенами в монастыре Сакья, который является одним из самых древних и важных буддийских монастырей в Тибете (Сакья – одно из направлений буддизма).

Библиотека содержит около 84 000 рукописных свитков. До 2003 года исследователи касались, вкрывали и пытались прочитать лишь несколько сот свитков (иногда утверждается, что «до 5%», но это не так — 5% относится к количеству в 200 свитков, которые были обнаружены в первые дни и где на самом деле с десятью учёные немного ознакомились. На сегодняшний день осмотрены несколько сот свитков из 84 тысяч. Свитки изымались выборочно, с целью попытаться понять общую направленность сокровищницы. Судя по первым результатам, большинству текстов, это буддийские писания на тибетском, санскрите и на других языках, в том числе и на тех, которые определить пока не удалось.

Некоторые из свитков украшены золотыми буквами и изображениями Будды. Найдены два основных буддийских текста: Кангьюр и Тенгьюр (Канджур и Танджур), которые написаны написаны золотыми чернилами.

Библиотека также содержит исторические, философские, медицинские, астрономические и художественные произведения, которые отражают богатство тибетской цивилизации.

Таким образом библиотека Сакья является самой большой коллекцией священных писаний в Тибете и одним из самых ценных собраний книг в мире.

Есть версия, согласно которой, библиотека раньше была доступна монахам и прихожанам, но её спрятали в начале прошлого века, дабы защитить от грабежей.

Но если это и так, остаётся нерешённым главный вопрос — кто и когда от руки написал и переписал десятки тысяч текстов — это же кропотливейшая работа, требующая огромных затрат времени.

Более того, судя по углеродному анализу, тексты (по меньшей мере, часть из них) были написаны десять тысяч лет назад, в ту эпоху, о которой мы почти ничего не знаем. Но получается, что уже тогда люди и писали книги и создавали библиотеки для их хранения?

Многие учёные утверждают, что такого быть не может — самый первый известный нам письменный текст, это «Сказание о Гилгамеше», записанное примерно за 2500 лет до Рождества Христова. Возможно, библиотечные тексты написаны на бумаге, созданной из более древнего материала. Скорее всего, они собраны из разных мест и были отданы в монастырь Сакья на хранение (сам монастырь был построен в 1073 году). Но загадок пока очень много, а ответов на них почти нет.

Библиотека была открыта для посещения в 2014 году после реставрациионных работ, но так как речь не просто о книгах, а о священных реликвиях и историческом достоянии, требующим уважения и почитания, то доступ к книгам крайне ограничен, изучение их идёт медленно, а что и когда мы узнаем о прошлом из этих работ, никто предсказать не может.