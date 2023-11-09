Национальный банк закрывает личные банковские сейфы (ячейки)

Канадский Национальный банк (Banque Nationale) отказывается от клиентских банковских ячеек. Больше их в аренду не сдают.

Национальный банк Канады (Banque nationale) стал первым банком в стране, объявившим о прекращении обслуживания банковских ячеек (так называемых сейфов) клиентов, которые полторы сотни лет брали в аренду ячейки и хранили в них финансовые (и не только финансовые) документы, драгоценности, фотографии, личные вещи и многое другое. Но всему приходит конец. Национальный банк (это лишь название, банк не является государственным финансовым учреждением, это частный банк) решил прекратить сдачу в аренду этих ячеек.

Речь не идёт о прекращении контрактов на аренду сейфов. Никто не собирается прерывать такие контракты, но продлеваться они не будут. А так как оплата производится ежегодно, то скоро сейфы исчезнут (в отдельных случаях, срок может быть и большим, но в любом случае, через пару-тройку лет ни одного частного сейфа ни в одном филиале банка не останется).

Причины прекращения работы с банковскими ячейками руководство банка пояснило подробно – всё меньше и меньше людей хранят деньги в ячейках (а полвека назад в каждой хранились многие тысячи долларов), финансовые расчёты переходят в цифровые, число клиентов сократилось за последние двадцать лет в пять раз. К тому же, банк признаёт, что ограбления личных сейфов случаются, как случаются и стихийные бедствия (наводнения, пожары), что приводит к сложным последствиям, а небольшие доходы, которые банк получает от аренды, не оправдывают риски. Более того, обслуживание системы сейфов само по себе обходится дорого – от 60 до 300 долларов в год (система безопасности, регулярные проверки экспертами, установка новых систем, затраты на охрану, ремонт стен и так далее). Главное же заключается в том, что для банка сегодня работа с клиентскими сейфами-ячейками не является даже относительно важным направлением, она не относится к банковской деятельности.

Известно, что многие жители Канады банковские ячейки арендуют. Сегодня в них хранят не наличные деньги, а важные личные документы и драгоценности (особенно, если человек живёт в не самом благополучном районе). Причём речь не о миллионерах, которые прячут в сейф колье и диадемы стоимостью в миллион долларов, а об обычных гражданах, которые платят несколько десятков долларов в год для безопасного хранения не самых дорогих семейных украшений, паспортов с дипломами или фотографий.

Эпоха банковских ячеек уходит. Процесс идёт уже несколько лет – в Великобритании, в США и в других странах отдельные банки уже от ячеек отказались, но в Канаде Национальный банк стал первым финансовым учреждением, закрывающим это направление. Эксперты считают, что буквально в ближайшие месяцы по пути этого банка последуют и остальные.

Что делать пользователям ячеек, как и где хранить свои ценности? Наверно, нас ждёт расцвет частных компаний, для которых приём на хранение личных документов и драгоценностей является гланым направлением деятельности. Такие фирмы есть, и они сумеют обеспечить безопасное хранение ваших ценностей. Эпоха арендных банковских сейфов ушла безвозвратно.