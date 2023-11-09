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Национальный банк Канады.

Канадский банк прекращает сдавать в аренду сейфы

Megan Jorgensen Ноя 9, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Финансы, Экономика Оставить комментарий 78 Просмотров

Национальный банк закрывает личные банковские сейфы (ячейки)

Канадский Национальный банк (Banque Nationale) отказывается от клиентских банковских ячеек. Больше их в аренду не сдают.

Национальный банк Канады (Banque nationale) стал первым банком в стране, объявившим о прекращении обслуживания банковских ячеек (так называемых сейфов) клиентов, которые полторы сотни лет брали в аренду ячейки и хранили в них финансовые (и не только финансовые) документы, драгоценности, фотографии, личные вещи и многое другое. Но всему приходит конец. Национальный банк (это лишь название, банк не является государственным финансовым учреждением, это частный банк) решил прекратить сдачу в аренду этих ячеек.

Речь не идёт о прекращении контрактов на аренду сейфов. Никто не собирается прерывать такие контракты, но продлеваться они не будут. А так как оплата производится ежегодно, то скоро сейфы исчезнут (в отдельных случаях, срок может быть и большим, но в любом случае, через пару-тройку лет ни одного частного сейфа ни в одном филиале банка не останется).

Причины прекращения работы с банковскими ячейками руководство банка пояснило подробно – всё меньше и меньше людей хранят деньги в ячейках (а полвека назад в каждой хранились многие тысячи долларов), финансовые расчёты переходят в цифровые, число клиентов сократилось за последние двадцать лет в пять раз. К тому же, банк признаёт, что ограбления личных сейфов случаются, как случаются и стихийные бедствия (наводнения, пожары), что приводит к сложным последствиям, а небольшие доходы, которые банк получает от аренды, не оправдывают риски. Более того, обслуживание системы сейфов само по себе обходится дорого – от 60 до 300 долларов в год (система безопасности, регулярные проверки экспертами, установка новых систем, затраты на охрану, ремонт стен и так далее). Главное же заключается в том, что для банка сегодня работа с клиентскими сейфами-ячейками не является даже относительно важным направлением, она не относится к банковской деятельности.

Известно, что многие жители Канады банковские ячейки арендуют. Сегодня в них хранят не наличные деньги, а важные личные документы и драгоценности (особенно, если человек живёт в не самом благополучном районе). Причём речь не о миллионерах, которые прячут в сейф колье и диадемы стоимостью в миллион долларов, а об обычных гражданах, которые платят несколько десятков долларов в год для безопасного хранения не самых дорогих семейных украшений, паспортов с дипломами или фотографий.

Эпоха банковских ячеек уходит. Процесс идёт уже несколько лет – в Великобритании, в США и в других странах отдельные банки уже от ячеек отказались, но в Канаде Национальный банк стал первым финансовым учреждением, закрывающим это направление. Эксперты считают, что буквально в ближайшие месяцы по пути этого банка последуют и остальные.

Что делать пользователям ячеек, как и где хранить свои ценности? Наверно, нас ждёт расцвет частных компаний, для которых приём на хранение личных документов и драгоценностей является гланым направлением деятельности. Такие фирмы есть, и они сумеют обеспечить безопасное хранение ваших ценностей. Эпоха арендных банковских сейфов ушла безвозвратно.

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