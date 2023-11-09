Страны G7 осудили насилие со стороны израильских поселенцев в отношении Палестины

Страны “Группы семи” (G7) осуждают акты насилия со стороны израильских поселенцев в отношении Палестины. Об этом говорится в итоговом заявлении глав внешнеполитических ведомств стран “семерки”.

“Рост экстремистского насилия со стороны поселенцев, направленного против палестинцев, неприемлем, это подрывает безопасность на Западном берегу реки Иордан и угрожает перспективам установления прочного мира”, – говорится в сообщении.

Главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности указали на необходимость оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа, включая обеспечение гуманитарных коридоров и пауз. Страны G7 вместе с региональными партнерами также обсудили вопрос введения санкций в отношении радикального палестинского движения ХАМАС.

Отмечается, что они работают над тем, чтобы избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке. Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию “Железные мечи”.

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек. 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу. Из-за израильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,3 тысячи человек.