Праздник Хэллоуин и как с ним бороться

Несколько слов о празднике Хэллоуин и полезные правила поведения, которые крайне рекомендуется соблюдать взрослым и детям!

По мере приближения праздника, страшного, ужасного и весёлого, не грех напомнить, где, как и почему родился этот древний весёлый праздник.

На самом деле, Халлоуин родился в далёкие времена в Ирландии, когда после уборки урожая народ стремился задобрить злых духов, дабы всякие местные лешие и упыри весь следующий год не хулиганили. Как ни странно, но с приходом в Ирландию христианства, праздник не был запрещён, да и внешних изменений не претерпел. Всё так же детишки бегают по улицам и выпрашивают подарки. Разве что, выпотрошенная репка с прорезями в виде глаз, носа и рта, в которую устанавливалась свечки, была заменена на тыкву (скорее всего из-за того, что в Северной Америке тыкв было гораздо больше реп, а уж потом уже её переняли и в Европе).

Одним словом, праздник изгнания злых духов и жутких чудовищ стал поистинне всемирным, и всё больше и больше взрослых в последний день октября впадают в детство.

В Квебеке Халлоуин занимает почётное третье место по значимости после Рождества и Пасхи. К Халлоуину с прилавков буквально сметают конфеты и шоколадки, многие дома украшаются фигурками приведений, скелетами, изображениями чёрных котов, ведьм, зомби, вампиров и прочей нечести. Дети приучаются не бояться страшных чудовищ, а воспринимать их с юмором и смехом.

Поздним вечером 31 октября детишки начинают великий поход за сладостями. Толпы, одетые в маскарадные костюмы, представляющие всех ужасных монстров и страшил, шествуют от дома к дому, стучатся в двери и грозно требуют у жильцов выкупа. В США и у англоязычных канадцев нападение детишек на мирных граждан сопровождается грозным кличем: – Trick or treat, что равнозначно русскому “кошелёк или жизнь”. Франкоязычные канадцы часто повторяют ту же фразу на английском, но, наверно, гораздо чаще звучит вариант на французском Trouille et citrouille, опять же, выражение, развнозначное “кошелёк или жизнь”.

Как избежать атаки стай разбушевавшейся ребятни? Да просто. Во-первых, не попадаться им на пути, так дети имеют полное право требовать выкуп с каждого встречного (хотя, конечно, если человек показывает, что играть не расположен, дети его пропустят без слова, но обидятся). Во-вторых, никак не украшать свой дом, не вешать украшения на двери квартиры, а ещё лучше вывесить на всякий случай указание “не беспокоить”.

Если же хотите повеселиться, доставить радость соседским мальчуганам и девчонкам, то украсьте дом праздничными тыквами и монстрами, могильными плитами, чёрными котами… и толпы детишек к вам обязательно заявтся. Пяток конфеток и шокаладок каждому достаточен, чтобы откупиться.

Простейшие правила безопасности:

Не рекомендуется угощать неупакованными конфетами и мармеладками, а лишь завернутыми в фантики.

Костюмы детей должны быть яркими, а если выбран чёрный костюм, то обязательные яркими полосы и другие украшения – не забывайте, что детишки резвятся на улице в тёмное время суток.

Рекомендуется вручить ребёнку фонарик – это и деталь костюма, и может быть полезно в тёмном месте.

Желательно, чтобы группу детишек сопровождали (и пытались за толпой уследить) несколько взрослых – родители и соседи могут заранее между собой договориться.

Ни в коем случае не стучаться в дома, которые не украшены. Таким образом жители их показывают, что они не ждут гостей.

Желательно, чтобы взрослый проверил конфеты перед тем, как дети начнут их есть (конечно, если угощают не близкие и известные соседи).

Дети должны знать, что садиться в машину к незнакомцу ни в коем случае нельзя, даже если тот предлагает целый мешок сладостей.

Сегодня, как правило, детей сопровождают взрослые.

Читаем и запоминаем: