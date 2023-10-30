Поправка с осуждением движения ХАМАС, предложенная Канадой, не была принята

Принятая Генассамблеей ООН (ГА ООН) резолюция по ситуации на Ближнем Востоке вынуждает Чехию выйти из Организации Объединенных Наций, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова 29 октября на своей странице в соцсети Х.

Принятая Генассамблеей ООН (ГА ООН) резолюция по ситуации на Ближнем Востоке вынуждает Чехию выйти из Организации Объединенных Наций, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова 29 октября на своей странице в соцсети Х.

По словам Черноховой, ей стыдно за ООН из-за того, что только 14 стран, включая Чехию, при голосовании на Генассамблее ООН проголосовали против принятия предложенной Иорданией резолюции о призыве к прекращению огня в секторе Газа.

«По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, которая поддерживает террористов и не уважает основополагающее право на самооборону. Выйдем!», — заявила глава минобороны Чехии.

Напомним, ГА ООН на 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию по Ближнему Востоку. «За» проголосовали 120 стран, 45 воздержались, 14 высказались против. Поправка с осуждением движения ХАМАС, предложенная Канадой, не была принята.

Ситуацию в секторе Газа необходимо переломить и прекратить беспрецедентную эскалацию бомбардировок, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 октября на своей странице в соцсети X.

После встречи в Катаре с премьер-министром и главой МИД Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани Гутерриш, в частности, написал: «Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также безоговорочному освобождению заложников и доставке гуманитарной помощи на уровне, соответствующем драматическим потребностям людей в секторе Газа, где на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа».

По его словам, «казалось бы, растущий консенсус в отношении необходимости, по крайней мере, гуманитарной паузы на Ближнем Востоке» сменился беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели.

«Эту ситуацию необходимо переломить», — утверждает генсек ООН.

Отметим, ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Антониу Гутерриш должен подать в отставку после заявления о том, что нападения ХАМАС «произошли не в вакууме», а после 56 лет «удушающей оккупации» со стороны Израиля. 28 октября ООН Эрдан заявил, что ООН потеряла легитимность, одобрив резолюции о призыве к прекращению огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.