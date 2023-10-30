Принятая Генассамблеей ООН (ГА ООН) резолюция по ситуации на Ближнем Востоке вынуждает Чехию выйти из Организации Объединенных Наций, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова 29 октября на своей странице в соцсети Х.
По словам Черноховой, ей стыдно за ООН из-за того, что только 14 стран, включая Чехию, при голосовании на Генассамблее ООН проголосовали против принятия предложенной Иорданией резолюции о призыве к прекращению огня в секторе Газа.
«По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, которая поддерживает террористов и не уважает основополагающее право на самооборону. Выйдем!», — заявила глава минобороны Чехии.
Напомним, ГА ООН на 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию по Ближнему Востоку. «За» проголосовали 120 стран, 45 воздержались, 14 высказались против. Поправка с осуждением движения ХАМАС, предложенная Канадой, не была принята.
Ситуацию в секторе Газа необходимо переломить и прекратить беспрецедентную эскалацию бомбардировок, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 октября на своей странице в соцсети X.
После встречи в Катаре с премьер-министром и главой МИД Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани Гутерриш, в частности, написал: «Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также безоговорочному освобождению заложников и доставке гуманитарной помощи на уровне, соответствующем драматическим потребностям людей в секторе Газа, где на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа».
По его словам, «казалось бы, растущий консенсус в отношении необходимости, по крайней мере, гуманитарной паузы на Ближнем Востоке» сменился беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели.
«Эту ситуацию необходимо переломить», — утверждает генсек ООН.
Отметим, ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Антониу Гутерриш должен подать в отставку после заявления о том, что нападения ХАМАС «произошли не в вакууме», а после 56 лет «удушающей оккупации» со стороны Израиля. 28 октября ООН Эрдан заявил, что ООН потеряла легитимность, одобрив резолюции о призыве к прекращению огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.