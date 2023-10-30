Все больше канадцев испытывают трудности с выплатой ипотечных платежей

Число канадцев, испытывающих трудности с ежемесячными выплатами по ипотечным кредитам, растет, как и опасения, что они столкнутся с более высокими платежами при продлении ипотечного кредита, свидетельствуют результаты нового опроса.

Данные, опубликованные в понедельник Институтом Ангуса рейда, показывают, что 15% владельцев ипотечных кредитов говорят, что считают финансовую сторону своей ипотеки «очень сложной» по сравнению с 8% в марте и 11% в июне.

Несмотря на то, что большинство наблюдателей ожидают, что Банк Канады сохранит свою ключевую процентную ставку на уровне 5% ,когда объявит о своем следующем решении, в среду ее текущий уровень заставляет 79% респондентов выражать беспокойство или серьезную обеспокоенность по поводу необходимости производить более высокие платежи, когда придет время платить. продлить их ипотечный кредит.

Люди с ипотекой с плавающей процентной ставкой с меньшей вероятностью, чем респонденты с ипотекой с фиксированной процентной ставкой, сочтут, что их ежемесячные платежи на данный момент легко управляемы, но те, у кого есть ссуда с плавающей процентной ставкой, также с меньшей вероятностью будут «очень обеспокоены» своим следующим ссудой ипотеки или того, что может принести их продление, по сравнению с держателями ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой.

Этот пессимизм не является неожиданностью, считает Джеймс Лэрд, главный исполнительный директор Ratehub.ca и президент CanWise Financial.

Но независимо от того, выберет ли Банк Канады статус-кво на этой неделе или нет, это, вероятно, еще не успокоит беспокойство большинства заемщиков, продолжил он.

«Если бы она повысила свою ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов или, скажем, если бы это произошло в течение следующих шести месяцев, это не было бы таким большим изменением», – заявил Джеймс Лэрд.

«Его комментарии, вероятно, будут более интересными, чем его решение по ставке. Банк иногда дает нам хорошее представление о том, что он думает и что планирует делать в различных сценариях на ближайшие месяцы”»

Центральный Банк Канады сохранил свою ключевую процентную ставку на прежнем уровне в прошлом месяце, но оставил дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, сославшись на опасения по поводу сохранения базового ценового давления.

Сентябрьский отчет по индексу потребительских цен помог развеять некоторые опасения по поводу инфляции, которая замедлилась до 3,8% в годовом исчислении.

Данные Ангуса рейда также показывают, что около половины респондентов считают, что их финансовое положение хуже, чем в прошлом году, в то время как 35% ожидают, что через год они окажутся в худшем положении.

Онлайн-опрос проводился с 9 по 13 октября среди репрезентативной рандомизированной выборки из 1878 взрослых канадских участников форума Ангуса Рида. Компания сообщила, что в опросе погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта, в 19 случаях из 20.

Джеймс Лэрд отметил, что, хотя домохозяйства были «явно напряженными», большинство канадцев продолжали выплачивать ипотечные платежи, если только они недавно не потеряли работу. Но это означает, что» другие важные элементы финансового положения ” бюджетов домохозяйств, такие как сбережения, страдают, добавил он.

«Я не хочу сказать, что это легко, но это возможно»,-заявил он.

«Первый доллар бюджета каждой семьи идет на оплату жилья, будь то арендная плата или ипотечный кредит. Тогда другие вещи вытесняются из бюджета. Платежи по-прежнему производятся вовремя, но остается меньше наличных денег на другие очень важные вещи, такие как зарегистрированные планы пенсионных накоплений (RRSP) и зарегистрированные планы сбережений на учебу (REEE)”»

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.