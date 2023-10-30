В Киеве надеются, что Канада передаст украинской армии списываемую бронетехнику

Канадское Минобороны планирует списать до конца этого года несколько десятков единиц бронетехники, в Киеве надеются, что Оттава передаст всю технику украинской армии.

Пока вопрос завис в воздухе, канадцы намерены данные бронетранспортеры просто утилизировать.

Канадская армия имеет на вооружении 140 БТР M113, из которых только 73 находятся на ходу, остальные 67 используются как доноры для поддержания оставшегося парка в рабочем состоянии. Списанная бронетехника должна была отправиться в отстойник, но одна канадская компания предложила выкупить БТРы, отремонтировать и отправить на Украину.

Кроме M113, канадцы также списывают бронетранспортеры LAV II Bison и бронированные разведывательные машины Coyote, находящиеся в “плохом состоянии”. Компания Armatec Survivability предложила модернизировать списываемые машины и передать их украинской армии в качестве машин поддержи, санитарных машин и боевых машин пехоты.

военные сразу отказали в передаче Киеву бронетранспортеров M113, по остальным машинам пока решения нет. Как заявили в Минобороны страны, вся передаваемая техника должна быть “высокого качества”, а обеспечить его Канада не может. В Киеве согласны на передачу бронетехники в любом виде, но переубедить канадцев не могут.

“Любое оборудование, переданное Канадой, должно быть устойчивым на поле боя, но, что более важно, должно соответствовать конкретным потребностям, определенным Украиной, и быть оборудованием, которому украинцы обучены пользоваться и имеют ресурсы и возможности для его обслуживания,” – – говорится в сообщении.

Между тем, в Киеве все еще надеются, что канадцы передумают и все же передадут списываемую технику ВСУ.