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Новости В Киеве надеются, что Канада передаст украинской армии списываемую бронетехнику
Фото: shnyagi.net

В Киеве надеются, что Канада передаст украинской армии списываемую бронетехнику

Виктория Христова Окт 30, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 52 Просмотров

Канадское Минобороны планирует списать до конца этого года несколько десятков единиц бронетехники, в Киеве надеются, что Оттава передаст всю технику украинской армии.

Пока вопрос завис в воздухе, канадцы намерены данные бронетранспортеры просто утилизировать.

Канадская армия имеет на вооружении 140 БТР M113, из которых только 73 находятся на ходу, остальные 67 используются как доноры для поддержания оставшегося парка в рабочем состоянии. Списанная бронетехника должна была отправиться в отстойник, но одна канадская компания предложила выкупить БТРы, отремонтировать и отправить на Украину.

Кроме M113, канадцы также списывают бронетранспортеры LAV II Bison и бронированные разведывательные машины Coyote, находящиеся в “плохом состоянии”. Компания Armatec Survivability предложила модернизировать списываемые машины и передать их украинской армии в качестве машин поддержи, санитарных машин и боевых машин пехоты.

военные сразу отказали в передаче Киеву бронетранспортеров M113, по остальным машинам пока решения нет. Как заявили в Минобороны страны, вся передаваемая техника должна быть “высокого качества”, а обеспечить его Канада не может. В Киеве согласны на передачу бронетехники в любом виде, но переубедить канадцев не могут.

“Любое оборудование, переданное Канадой, должно быть устойчивым на поле боя, но, что более важно, должно соответствовать конкретным потребностям, определенным Украиной, и быть оборудованием, которому украинцы обучены пользоваться и имеют ресурсы и возможности для его обслуживания,” – – говорится в сообщении.

Между тем, в Киеве все еще надеются, что канадцы передумают и все же передадут списываемую технику ВСУ.

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