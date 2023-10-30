Израиль открыл второй водопровод и возобновил подачу воды в Газу

Водоснабжение жителей Газы возобновлено Израилем по второму из трех водопроводов.

При этом издание ссылается на информацию от израильского координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT). По данным этого источника, вода в Газу по второму водопроводу пошла 29 октября.

Также источник сообщает о том, что вода поступала жителям Газы еще на прошлой неделе, но эти объемы были не так значительны. По оценке ведомства, водоснабжение Газы в настоящий момент отвечает гуманитарным потребностям жителей региона.

Напомним, 29 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 29 октября в ходе выступления в Катманду (Непал) заявил, что ситуация в Газе с каждым часом становится все более отчаянной. По его словам, у жителей этого региона недостаточно самого необходимого: воды, еды, крова и медицинского обслуживания.

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время обсудить конфликт в Газе с премьер-министром Израиля, призвав его соблюдать правила войны, заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, израильская сторона должна предпринимать все возможные усилия, чтобы защитить мирное население. Помощник Байдена заявил, что именно такие рекомендации Вашингтон дает Тель-Авиву.

«Мы продолжаем делать это на самом высоком уровне. Сегодня через несколько часов президент опять переговорит с премьер-министром и вновь изложит позицию США по данному вопросу. Она четкая, понятная и, как мы считаем, основывается на законах ведения войны», — заявил Салливан.

Напомним, ранее пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что Израиль совершает в секторе Газа военные преступления.