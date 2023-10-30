Канадская Trigon Metals начинала осушать в Намибии подземные шахты Комбат

Подготовку к возобновлению подземных горных работ на медном руднике Комбат в Намибии начала канадская геологоразведочная компания Trigon Metals.

Согласно заявлению, опубликованному в среду президентом и исполнительным директором Trigon Джедом Ричардсоном, слив воды из подземного ствола шахты начался еще в сентябре.

«Уровень воды снизился на 157 м за первый месяц откачки, и к концу года шахта будет полностью обезвожена. Это позволит начать добычу в первой половине 2024 года», — говорится в сообщении.

Trigon имеет хорошие возможности для того, чтобы за счет использования потенциала рудника Комбат — расширения его ресурсов и производственных мощностей — стать производителем меди среднего уровня.

Месторождение Комбат расположено на севере Намибии между городами Отави и Хрутфонтейн. Помимо меди, здесь имеются значительные залежи свинца и серебра. Шахта известна множеством редких минералов. Ее длина составляет более 35 км, что важно для ее долгосрочного будущего — ожидаемый срок службы рудника составляет около 15 лет.

В июле и августе Trigon установила два мощных насоса в главной шахте Asis West, а также аварийные резервные генераторы мощностью 7,2 МВт для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Компания заявила, что вода, откачиваемая из шахты, пригодна для питья и подается в открытый канал, питающий водохранилища близ Виндхука, столицы Намибии. Насосы способны перекачивать более 2000 кубометров в час, что значительно превышает общий приток при полном осушении шахты.

«Теперь, когда открытая добыча достигла коммерческого уровня переработки 1000 тонн руды в день и отгрузки 250 тонн концентрата в неделю, важно понимать, что работа по расширению производительности комбината и началу подземной добычи уже идет полным ходом, и это приведет к утроению объема производства при одновременном снижении производственных затрат и повышении прибыльности», — заявил Ричардсон.

Запланированная на начало 2024 года подземная добыча позволит Trigon добывать более высококачественную руду и внедрять модернизацию процессов дробления и измельчения.

Ожидается, что парк оборудования для подземных горных работ компании прибудет в декабре, что даст достаточно времени для подготовки забоев и обучения персонала перед запланированным запуском.

Knowledge Katti, местный партнер Trigon, отмечает: «Kombat Mine — очень важный проект для Намибии, особенно для детей из сообщества Комбат. После выхода на полную мощность Trigon Namibia будет приносить устойчивые выгоды на долгие годы, включая ожидаемый минимум 800 прямых рабочих мест».

Trigon владеет 80% долей в пяти лицензиях на добычу полезных ископаемых в горах Отави, районе Намибии, широко известном своими месторождениями высококачественной меди.