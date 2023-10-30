Разъяснения по поводу популярного приложения ТikTok. Надо ли его удалить?

TikTok установили сотни миллионов пользователей во всём мире. Но правительства разных стран против. Что делать обычному пользователю?

Федеральное правительство Канады и правительство Квебека запретили устанавливать и использовать приложение ТикТок на телефонах государстенных служащих в связи с “неприемлемым уровенем риска для безопасности данных”. На сегодняшний день во всём мире ТикТоком пользуются сотни миллионов пользователей, а скачено приложение было один миилиард семьсот миллионов раз. Но многих интересует простой и очевидный вопрос – а опасен ли ТикТок на самом деле?

С одной стороны, приложение действительно собирает данных о пользователях – об их местонахождении, о поле, возрасте и других личных данных. С другой стороны, такие же данные получают производители любых телефонов, Фейсбук и все остальные социальные сети. Ничего необычного и ничего противозаконного в такой политике нет.

С другой стороны, приложение ТикТок было разработано и выпущено в Китае, управлятся из штаб-квартиры, расположенной там же, и у правительств разных стран возникает резонный вопрос о том, не получают ли власти Китая доступ к данным пользователей из других стран.

В ответ на прямой вопрос по этому поводу, заданный генеральному директору ТикТока во время опроса его Конгрессом США, гендиректор, положа руку на сердце, заявил, что “собранные данные никогда, ни в коем случае не передаются никому вне компании, ни при каких обстоятельствах.” Ответ вызвал реакцию недоумения и породил серьёзные сомнения. Ведь ни в одной стране мира, ни одна платформа, ни одна компания не может проигнорировать официальный запрос сил правопорядка или постановление суда о представлении таких данных. Всё зависит от уровня потенциальной опасности подозреваемого и от ряда других факторов, но данные могут передаваться, иногда в очень срочном порядке (например, если идёт розыск преступника). Каким образом ТикТок сумел исключить себя из списка компаний, обязанных такие данные передавать? Так что в заявление гендиректора никто не поверил, тем более, что разъяснений от компании (мол, лишь по решению суда и т.д.) не последовало. А раз речь об очевидной лжи, то веры ТикТоку нет.

Более того, некий бывший высокопоставленный работник компании ByteDance – а именно эта фирма владеет ТикТоком, заявил, что китайское правительство имеет прямой доступ ко всем данным и пользуется этим правом. Например, по его словам, именно с помощью ТикТока были выявлены и идентифицированы демонстранты в Гонконге. ТикТок опроверг заявление, но отказался предоставить комиссии по расследованию логи компании в дни манифестаций, сославшись как раз на то, что никому их не передаёт. Так что доказательств невиновности нет.

Официально, все данные пользователей ТикТока хранятся на серверах в Сингапуре и в США. Но эксперты, приглашённые журналом Форбс, установили, что данные многих пользователей находятся и в Китае. После публикации результатов расследования ТикТок признал этот факт, но заверил, что речь лишь о данных тех лиц, которые добровольно согласились на хранение своих данных в любом месте мира, так как эти лица желают получать доходы от рекламных площадках на своих аккаунтах.

Как видим, ситуация, скорее, не в пользу ТикТока. Но, опять же, напомним, что личные данные собирают все компании (никогда не пытались разыскивать свой телефон через приложение Аппла, например, или Гугла? Местоположение потерянного аппарата указывается с точностью до 10 метров тут же, без проволочек – то есть, компании в курсе того, где вы находитесь, а это уже личные данные. Да и терять аппарат не надо – данные показываются, если вы об этом просите, при поиске автобусной остановки, да и GPS ничем не отличается).

То есть, опасность утечки данных существует всегда, и ТикТок в этом отношении ничем от остальных участников рынка не отличается.

Другое дело, если человек является активистом оппозиционных китайскому правительству сил, например. Тогда, вполне вероятно, китайские правоохранительные органы могут узнать, где и когда он находился, а сверив с данными от других лиц, чётко определить, кто, где, с кем встречался и какое время люди находились вместе. Что касается правительственных служащих Канады и Квебека, то Китай, вполне возможно, может получить сведения и о местонахождении их, и даже иметь доступ к прослушиванию разговоров и получению данных об обмене сообщениями. По меньшей мере, такую опасность исключать нельзя. Поэтому правительства и закрыли работникам возможность импользовать это приложение. Остаётся открытым вопрос – а другие приложения можно использовать, там та же опасность присутствует тоже. Ну, там же не Китай стоит за этими приложениями, пожимают плечами власти. Удовлетворителен ли такой ответ, решайте сами.

Так что, обычному человеку удалять ТикТок не надо, если, конечно, речь не об ограждении детишек от влияния соцсетей вообще, но это уже совсем иной вопрос.