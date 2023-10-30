Канадских аграриев обеспокоила зерновая сделка России и Китая

Прямую конкурентную угрозу для канадских аграриев представляет сделка о поставке 70 млн тонн зерна в течение 12 лет из России в Китай, считает аналитик MarketsFarm Брюс Бернетт.

Россия и Канада будут бороться на одном из крупнейших рынков зерна, масличных и бобовых культур. Статистическое управление Канады сообщило, что страна поставила в Китай сельхозкультур на $4,93 млрд за первые восемь месяцев 2023 года. Китай является вторым по размеру импортером сельхозтоваров из Канады, уступая только США, закупивших за этот же период на $7,5 млрд.

«Очевидно, что китайцы стремятся диверсифицировать источники», — пояснил Бернетт.

Показательный пример — горох. В октябре 2022 года Россия и Китай подписали соглашение, разрешившее поставки российского гороха. Аналитик AgPulse Analytica Гаурав Джайн прогнозирует, поставки российского гороха в Китай в сезоне 2023-2024 в размере 1,2 млн тонн. Канада поставит один миллион тонн.

По данным Reuters, Россия поставила в Китай рекордные 3,5 млн тонн зерна за первые девять месяцев 2023 года. За весь 2022 год экспорт составил 2,2 млн тонн.

Бернетт считает, что канадцам есть о чем беспокоиться, поскольку Россия и Канада климатически похожи и выращивают одни культуры, в частности пшеницу, рапс и горох.

Эксперт выразил некоторый скептицизм по поводу сделки России и Китая. Примером может быть торговая сделка с США по которой Китай обязался закупить американских товаров и услуг на $200 млрд за два года. По данным Института международной экономики Петерсона соглашение исполнено лишь на 58%.

По мнению Бернетта Китай серьезно относится к диверсификации поставщиков. Ярким примером является разрешение Китаем импорта бразильской кукурузы в конце 2022 года. По данным бразильской таможни страна в августе отправила в Китай 2,4 млн тонн кукурузы и еще 3,5 млн тонн в сентябре. Бразилия быстро вытесняет американскую кукурузу с китайского рынка.