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В Канаде легализацию наркотика одобряют в основном люди старшего возраста

Виктория Христова Окт 30, 2023 Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 16 Просмотров

Легализацию одного из видов наркотика поддерживают 64% канадцев спустя пять лет после декриминализации его использования, по результатам опроса, проведенного Reseach Co.

 

Больше всего поддержка легализации наркотика высока среди канадцев в возрасте 55 лет и старше, в этой группе положительно оценили шаг властей по легализации 66% опрошенных. Среди канадцев в возрасте от 35 до 54 лет поддержка составила 56%, среди молодежи от 18 до 34 лет — 48%.

58% канадцев считают, что работодатели должны иметь возможность провести тест на наркотики любому сотруднику. Около 70% поддерживают идею амнистии для тех, кто был ранее осужден за хранение небольших доз наркотика.

При этом легализацию других видов наркотиков поддерживают от 12% до 9% опрошенных в зависимости от вида психоактивного вещества. 53% опрошенных сообщили, что никогда не употребляли легализованный наркотик, но среди употреблявших 48% заявили, что приобретали наркотик у лицензированного продавца, а 17% сообщили, что никогда к официальному продавцу за ним не обращались.

Напомним, хотя утверждалось, что легализация наркотика призвана оздоровить нацию, выяснилось, что это способствовало увеличению числа употребляющих его. При этом, по данным исследования, только две трети наркоманов приобретают вещество законными путями.

 

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