Умер актер Мэттью Перри

В Калифорнии в возрасте 54 лет скоропостижно скончался актёр Мэттью Перри. Наибольшую известность ему принесла роль Чендлера в сериале “Друзья”.

Звезде сериала «Друзья» было 54 года. Как пишет TMZ, тело актера было найдено в джакузи в одном из его домов в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, он утонул после сердечного приступа.

Издание сообщает, что Мэттью вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол и вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда ассистент вернулся примерно через два часа, он обнаружил, что Перри не отвечает, и позвонил в службу 911.

На месте происшествия не было обнаружено следов наркотиков. Ничто не указывает на то, что смерть была насильственной.

В 2022 году Перри выпустил автобиографию “Друзья, любовники и большая ужасная вещь”. В ней актёр в том числе рассказал о своей многолетней зависимости от алкоголя и обезболивающих наркотических препаратов. По его словам, за свою жизнь Перри посетил шесть тысяч собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации, 65 раз — детоксикации, а также перенёс 14 операций.

Мэттью Перри прославился ролью Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». Сериал “Друзья” выходил в эфире NBC с 1994 до 2004 года. Он повествует о жизни шести молодых жителей Нью-Йорка. Сериал стал одним из наиболее известных фильмов 1990-х, был показан во многих странах мира и приобрёл множество поклонников.

Он также играл в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь», «Танго втроем», «Триумф: история Рона Кларка», «Девять ярдов», «Папе снова 17». Номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус».