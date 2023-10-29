Знаменитая учёная Мари Кюри и её вклад в победу в Первой мировой войне

Участие великой учёной – физика и химика в жизни общества. Женщина, которая отличилась не только на поприще науки.

Мария Кюри (1867-1934) родилась в Варшаве в семье Склодовских. Она была выдающейся учёным в области радиоактивности и стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии, и единственной женщиной, получившей эту премию в двух различных областях — физике и химии.

Переехав в Париж для обучения в Сорбонне, Мария Склодовская встретила Пьера Кюри, за которог позже вышла замуж. Вместе они проводили исследования в области радиоактивности. В 1903 году Мария стала первой женщиной, получившей докторскую степень в области наук во Франции. В том же году Кюри были удостоены Нобелевской премии по физике за исследования в области радиоактивности.

После смерти Пьера в 1906 году Мария продолжила его работу. Она открыла два новых элемента — полоний и радий, и впоследствии получила Нобелевскую премию по химии в 1911 году.

Кюри активно применяла свои знания радиоактивности в медицине, в частности, в лечении рака. Несмотря на то что долгое время она подвергалась радиационному облучению без защиты (опасность радиации тогда была неизвестна), её исследования легли в основу радиотерапии.

Мария Кюри скончалась от болезни, вызванной длительным облучением, в 1934 году. Она оставила неизгладимый след в истории науки, став источником вдохновения для многих учёных по всему миру.

Вклад Марии Кюре в победу союзников во время Первой мировой войны

Как упомянуто выше, Мари Кюри завоевывала Нобелевскую премию дважды – в 1903 году по физике (совместно с супругом Пьером Кюри и Анри Бекерелем) и в 1911 по химии. А когда вспыхнула Первая мировая война, Мари Кюри не знала сомнений – обе золотые медали она передала Франции, своей новой родине, на нужды обороны. Французское правительство и Национальный банк отказались принять медали, с почтением их вернув. Тогда нобелевский лауреат приобрела на всю сумму, причитавшуюся ей согласно положению о Нобелевских премиях, боны государственного военного займа (что означало практически безвозмездную передачу денег).

Затем мадам Кюри посвятила всё своё рабочее и свободное время разработке передвижных рентген-лабораторий. Кроме того, она организовала (сначала на собственные средства, затем уже подключилось правительство) ускоренные курсы для женщин, которые должны были обслуживать рентгеновские установки, благодаря которым стало гораздо легче устанавливать диагнозы раненых солдат с переломанными конечностями и рёбрами, находить осколки шрапнели и пули в телах раненых. Так как солдат облучался короткое время и редко, то опасности радиационного заражения он практически не подвергался (техника принципиально не изменилась до сих пор).

Благодаря мобильным рентгеновским установкам Кюри были спасены жизни сотен тысяч солдат. Через полгода после появления первых машин, такие установки были уже в распряжении всех французских госпиталей, а затем их получили и союзные медики, – англичане, американцы и канадцы. Во время той войны рентгеновские установки любовно называли “маленькими Кюри”.

Так что, далеко не самый маленький вклад в победу внесла и Мари Кюри.