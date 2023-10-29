Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
prunes
Чернослив.

Рецепты блюд с черносливом

Megan Jorgensen Окт 29, 2023 Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 52 Просмотров

Блюда с черносливом и как их готовить

Несколько рецептов блюд с черносливом. Как всегда, далеко не самые сложные в готовке рецепты: блинчики с черносливом, мясо козы с черносливом, куриный суп с черносливом, пирожки с черносливом

Блинчики с черносливом

Для блинчиков с черносливом берём следующие ингредиенты:

Тесто:

  • Два стакана молока
  • Два стакана муки
  • Два яйца
  • Две столовые ложки сахара
  • Две столовые ложки подсолнечного масла
  • Немного соли по вкусу

Начинка блинчиков:

  • Чернослив без косточек – горсть, граммов сто
  • Четверть стакана сахара
  • Корица по вкусу
  • Соус к блинчикам:
  • Сметана – стакан
  • Отвар от взятого для начинки чернослива
  • Четверть стакана сахара

Готовим блинчики с черносливом:

  1. Растираем яйца с сахаром и солью
  2. Добавляем в смесь просеянную муку и тщательно размешиваем
  3. Аккуратно и постепенно вливаем молоко молоко
  4. Продолжая размешивать, вливаем растительное масло
  5. Посыпаем сковороду солью и разогреваем
  6. Вливаем тесто, заполняя всё дно
  7. Когда с одной стороны блинчик готов, переверачиваем его
  8. Чернослив моем, заливаем стаканом воды, добавляем сахар и варим на слабом огне четверть часа, после чего чернослив вынимаем из сиропа и откидываем на дуршлаг
  9. Когда чернослив обсохнет, смешиваем его с двумя ложками сахарного песка и корицей
  10. Фаршируем блинчики смесью, сворачиваем их трубочками
  11. Обжариваем в масле с обеих сторон минуты две
  12. В сироп, что остался после варки чернослива, вносим стакан сметаны и по вкусу добавляем сахар, после чего тщательно перемешиваем
  13. Ставим соус на стол, чтобы приглашенные на день рождения гости заливали по вкусу блинчики. Следим, чтобы некоторые баложцы не обделяли остальных гостей и не захватывали весь соус, они могут!

Мясо козы с черносливом по-шотландски

Продукты:

  • Мясо упитанной, но не жирной козочки – полтора килограмма
  • Чернослив – 20 штук
  • Мука – пара столовых ложек
  • Лук – три луковицы
  • Три стакана красного вина
  • Чеснок – головка
  • Лесные орехи (можно консервированные) – до 500 граммов
  • 5 столовых ложек растительного масла
  • Соль и черный перец – по желанию

Готовим мясо:

  1. Чернослив замачиваем в воде на пару часов
  2. Муку смешиваем с солью и перцем
  3. Мясо козы режем на порционные куски
  4. Обваливаем куски в муке
  5. Заливаем масло в сковороду и подрумяниваем на нём мясо минут пять
  6. Достаем куски из сковороды, кладем в оставшееся масло лук и обжариваем его тоже минут пять
  7. Теперь заливаем в лук 2-3 стакана воды, даем воде закипеть
  8. Заливаем вино и вновь даём жидкости закипеть
  9. Как только закипела жидкость, вновь кладём мясо в сковороду
  10. Тут же добавляем орехи, чеснок (разделенный на дольки) и чернослив
  11. Закрываем сковороду крышкой и ставим на довольно слабый огонь на час, раз в пятнадцать минут размешиваем
  12. Когда мясо готово, подаём с салатом из репки и запиваем тёмным пивом под гортанные песни шотландских горцев .

Куриный суп с черносливом

Традиционное блюдо курляндских крестьян. Любопытна его история После того, как суп попробовал французский маршал Макдоналд, командовавший корпусом, наступавшим на Ригу в 1812 году, рецепт супа был им истребован у повара под угрозой расстрела. Во Франции суп прижился под названием Румбульский суп (soupe roumbula) – ставка Макдоналда находилась в Румбульском дворце. Чернослив в супе придаёт изысканный вкус, что французы оценили:

Ингредиенты:

  • Курятина – 300 граммов
  • Чернослив – до 200 граммов
  • Рис или перловка – до 100 граммов
  • Средняя луковица
  • Стебель лука-порея
  • Лавровый лист
  • Соль, молотый черный перец

Готовим суп куриный с черносливом:

  1. Чернослив моем, замачиваем в теплой воде на пару часов, после чего вновь промываем и нарубаем мелко или же соломкой тонкой
  2. Куриное мясо натираем солью и перцем и закладываем в кастрюлю
  3. Заливаем холодной водой – не менее двух литров
  4. Ставим на слабо-средний огонь и варим около часа
  5. Через час засыпаем рис или перловку, варим до полуготовности
  6. Между тем режем мелко лук-порей и луковицу
  7. Луковицу резаную слегка обжариваем в масле
  8. Укладываем в бульон чернослив, тут же добавляем мелко резаный порей и репчатый лук.
  9. Варим до готовности риса (перловки).

Пирожки с черносливом

Для пирожков с черносливом нам пригодятся:

  • Чернослив без косточек – 300-400 граммов
  • 500 г муки
  • Два яйца
  • Стакан молока,
  • Сливочное масло – грамммов 100
  • Сахар – четыре столовые ложки без верха
  • Дрожжи – палочка в 20 г
  • Немного соли по вкусу

Готовим пирожки:

  1. Замешиваем дрожжевое тесто из всех ингредиентов, кроме чернослива и половины сахара, которые пойдут в начинку
  2. Даём дрожжевому тесту побродить в теплом месте пару часов. Кстати, пару раз за это время рекомендуется, как всегда, тесто перемешать ручками
  3. Между тем, помоем чернослив, зальем его горячей водой, оставим в воде, чтобы размяк часик
  4. Теперь чернослив мелко режем, смешиваем с двумя ложками сахара
  5. Тесто между тем подошло. Раскатываем его и делаем небольшие круглые лепешеки
  6. В середину каждой лепешки кладем чернослив
  7. Формируем пирожки
  8. Кладем пирожки швом вниз на смазанный маслом противень и даём постоять четверть часа, не ставя в духовку
  9. Вот теперь ставим будущие пирожки в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекаем минут 15-20, пока не появится румяная корочка.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*