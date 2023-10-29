Рецепты блюд с черносливом

Блюда с черносливом и как их готовить

Несколько рецептов блюд с черносливом. Как всегда, далеко не самые сложные в готовке рецепты: блинчики с черносливом, мясо козы с черносливом, куриный суп с черносливом, пирожки с черносливом

Блинчики с черносливом

Для блинчиков с черносливом берём следующие ингредиенты:

Тесто:

Два стакана молока

Два стакана муки

Два яйца

Две столовые ложки сахара

Две столовые ложки подсолнечного масла

Немного соли по вкусу

Начинка блинчиков:

Чернослив без косточек – горсть, граммов сто

Четверть стакана сахара

Корица по вкусу

Соус к блинчикам:

Сметана – стакан

Отвар от взятого для начинки чернослива

Четверть стакана сахара

Готовим блинчики с черносливом:

Растираем яйца с сахаром и солью Добавляем в смесь просеянную муку и тщательно размешиваем Аккуратно и постепенно вливаем молоко молоко Продолжая размешивать, вливаем растительное масло Посыпаем сковороду солью и разогреваем Вливаем тесто, заполняя всё дно Когда с одной стороны блинчик готов, переверачиваем его Чернослив моем, заливаем стаканом воды, добавляем сахар и варим на слабом огне четверть часа, после чего чернослив вынимаем из сиропа и откидываем на дуршлаг Когда чернослив обсохнет, смешиваем его с двумя ложками сахарного песка и корицей Фаршируем блинчики смесью, сворачиваем их трубочками Обжариваем в масле с обеих сторон минуты две В сироп, что остался после варки чернослива, вносим стакан сметаны и по вкусу добавляем сахар, после чего тщательно перемешиваем Ставим соус на стол, чтобы приглашенные на день рождения гости заливали по вкусу блинчики. Следим, чтобы некоторые баложцы не обделяли остальных гостей и не захватывали весь соус, они могут!

Мясо козы с черносливом по-шотландски

Продукты:

Мясо упитанной, но не жирной козочки – полтора килограмма

Чернослив – 20 штук

Мука – пара столовых ложек

Лук – три луковицы

Три стакана красного вина

Чеснок – головка

Лесные орехи (можно консервированные) – до 500 граммов

5 столовых ложек растительного масла

Соль и черный перец – по желанию

Готовим мясо:

Чернослив замачиваем в воде на пару часов Муку смешиваем с солью и перцем Мясо козы режем на порционные куски Обваливаем куски в муке Заливаем масло в сковороду и подрумяниваем на нём мясо минут пять Достаем куски из сковороды, кладем в оставшееся масло лук и обжариваем его тоже минут пять Теперь заливаем в лук 2-3 стакана воды, даем воде закипеть Заливаем вино и вновь даём жидкости закипеть Как только закипела жидкость, вновь кладём мясо в сковороду Тут же добавляем орехи, чеснок (разделенный на дольки) и чернослив Закрываем сковороду крышкой и ставим на довольно слабый огонь на час, раз в пятнадцать минут размешиваем Когда мясо готово, подаём с салатом из репки и запиваем тёмным пивом под гортанные песни шотландских горцев .

Куриный суп с черносливом

Традиционное блюдо курляндских крестьян. Любопытна его история После того, как суп попробовал французский маршал Макдоналд, командовавший корпусом, наступавшим на Ригу в 1812 году, рецепт супа был им истребован у повара под угрозой расстрела. Во Франции суп прижился под названием Румбульский суп (soupe roumbula) – ставка Макдоналда находилась в Румбульском дворце. Чернослив в супе придаёт изысканный вкус, что французы оценили:

Ингредиенты:

Курятина – 300 граммов

Чернослив – до 200 граммов

Рис или перловка – до 100 граммов

Средняя луковица

Стебель лука-порея

Лавровый лист

Соль, молотый черный перец

Готовим суп куриный с черносливом:

Чернослив моем, замачиваем в теплой воде на пару часов, после чего вновь промываем и нарубаем мелко или же соломкой тонкой Куриное мясо натираем солью и перцем и закладываем в кастрюлю Заливаем холодной водой – не менее двух литров Ставим на слабо-средний огонь и варим около часа Через час засыпаем рис или перловку, варим до полуготовности Между тем режем мелко лук-порей и луковицу Луковицу резаную слегка обжариваем в масле Укладываем в бульон чернослив, тут же добавляем мелко резаный порей и репчатый лук. Варим до готовности риса (перловки).

Пирожки с черносливом

Для пирожков с черносливом нам пригодятся:

Чернослив без косточек – 300-400 граммов

500 г муки

Два яйца

Стакан молока,

Сливочное масло – грамммов 100

Сахар – четыре столовые ложки без верха

Дрожжи – палочка в 20 г

Немного соли по вкусу

Готовим пирожки:

Замешиваем дрожжевое тесто из всех ингредиентов, кроме чернослива и половины сахара, которые пойдут в начинку Даём дрожжевому тесту побродить в теплом месте пару часов. Кстати, пару раз за это время рекомендуется, как всегда, тесто перемешать ручками Между тем, помоем чернослив, зальем его горячей водой, оставим в воде, чтобы размяк часик Теперь чернослив мелко режем, смешиваем с двумя ложками сахара Тесто между тем подошло. Раскатываем его и делаем небольшие круглые лепешеки В середину каждой лепешки кладем чернослив Формируем пирожки Кладем пирожки швом вниз на смазанный маслом противень и даём постоять четверть часа, не ставя в духовку Вот теперь ставим будущие пирожки в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекаем минут 15-20, пока не появится румяная корочка.

Приятного аппетита!