Рецепты блюд с черносливом

Блюда с черносливом и как их готовить
Блинчики с черносливом
Для блинчиков с черносливом берём следующие ингредиенты:
Тесто:
- Два стакана молока
- Два стакана муки
- Два яйца
- Две столовые ложки сахара
- Две столовые ложки подсолнечного масла
- Немного соли по вкусу
Начинка блинчиков:
- Чернослив без косточек – горсть, граммов сто
- Четверть стакана сахара
- Корица по вкусу
- Соус к блинчикам:
- Сметана – стакан
- Отвар от взятого для начинки чернослива
- Четверть стакана сахара
Готовим блинчики с черносливом:
- Растираем яйца с сахаром и солью
- Добавляем в смесь просеянную муку и тщательно размешиваем
- Аккуратно и постепенно вливаем молоко молоко
- Продолжая размешивать, вливаем растительное масло
- Посыпаем сковороду солью и разогреваем
- Вливаем тесто, заполняя всё дно
- Когда с одной стороны блинчик готов, переверачиваем его
- Чернослив моем, заливаем стаканом воды, добавляем сахар и варим на слабом огне четверть часа, после чего чернослив вынимаем из сиропа и откидываем на дуршлаг
- Когда чернослив обсохнет, смешиваем его с двумя ложками сахарного песка и корицей
- Фаршируем блинчики смесью, сворачиваем их трубочками
- Обжариваем в масле с обеих сторон минуты две
- В сироп, что остался после варки чернослива, вносим стакан сметаны и по вкусу добавляем сахар, после чего тщательно перемешиваем
- Ставим соус на стол, чтобы приглашенные на день рождения гости заливали по вкусу блинчики. Следим, чтобы некоторые баложцы не обделяли остальных гостей и не захватывали весь соус, они могут!
Мясо козы с черносливом по-шотландски
Продукты:
- Мясо упитанной, но не жирной козочки – полтора килограмма
- Чернослив – 20 штук
- Мука – пара столовых ложек
- Лук – три луковицы
- Три стакана красного вина
- Чеснок – головка
- Лесные орехи (можно консервированные) – до 500 граммов
- 5 столовых ложек растительного масла
- Соль и черный перец – по желанию
Готовим мясо:
- Чернослив замачиваем в воде на пару часов
- Муку смешиваем с солью и перцем
- Мясо козы режем на порционные куски
- Обваливаем куски в муке
- Заливаем масло в сковороду и подрумяниваем на нём мясо минут пять
- Достаем куски из сковороды, кладем в оставшееся масло лук и обжариваем его тоже минут пять
- Теперь заливаем в лук 2-3 стакана воды, даем воде закипеть
- Заливаем вино и вновь даём жидкости закипеть
- Как только закипела жидкость, вновь кладём мясо в сковороду
- Тут же добавляем орехи, чеснок (разделенный на дольки) и чернослив
- Закрываем сковороду крышкой и ставим на довольно слабый огонь на час, раз в пятнадцать минут размешиваем
- Когда мясо готово, подаём с салатом из репки и запиваем тёмным пивом под гортанные песни шотландских горцев .
Куриный суп с черносливом
Традиционное блюдо курляндских крестьян. Любопытна его история После того, как суп попробовал французский маршал Макдоналд, командовавший корпусом, наступавшим на Ригу в 1812 году, рецепт супа был им истребован у повара под угрозой расстрела. Во Франции суп прижился под названием Румбульский суп (soupe roumbula) – ставка Макдоналда находилась в Румбульском дворце. Чернослив в супе придаёт изысканный вкус, что французы оценили:
Ингредиенты:
- Курятина – 300 граммов
- Чернослив – до 200 граммов
- Рис или перловка – до 100 граммов
- Средняя луковица
- Стебель лука-порея
- Лавровый лист
- Соль, молотый черный перец
Готовим суп куриный с черносливом:
- Чернослив моем, замачиваем в теплой воде на пару часов, после чего вновь промываем и нарубаем мелко или же соломкой тонкой
- Куриное мясо натираем солью и перцем и закладываем в кастрюлю
- Заливаем холодной водой – не менее двух литров
- Ставим на слабо-средний огонь и варим около часа
- Через час засыпаем рис или перловку, варим до полуготовности
- Между тем режем мелко лук-порей и луковицу
- Луковицу резаную слегка обжариваем в масле
- Укладываем в бульон чернослив, тут же добавляем мелко резаный порей и репчатый лук.
- Варим до готовности риса (перловки).
Пирожки с черносливом
Для пирожков с черносливом нам пригодятся:
- Чернослив без косточек – 300-400 граммов
- 500 г муки
- Два яйца
- Стакан молока,
- Сливочное масло – грамммов 100
- Сахар – четыре столовые ложки без верха
- Дрожжи – палочка в 20 г
- Немного соли по вкусу
Готовим пирожки:
- Замешиваем дрожжевое тесто из всех ингредиентов, кроме чернослива и половины сахара, которые пойдут в начинку
- Даём дрожжевому тесту побродить в теплом месте пару часов. Кстати, пару раз за это время рекомендуется, как всегда, тесто перемешать ручками
- Между тем, помоем чернослив, зальем его горячей водой, оставим в воде, чтобы размяк часик
- Теперь чернослив мелко режем, смешиваем с двумя ложками сахара
- Тесто между тем подошло. Раскатываем его и делаем небольшие круглые лепешеки
- В середину каждой лепешки кладем чернослив
- Формируем пирожки
- Кладем пирожки швом вниз на смазанный маслом противень и даём постоять четверть часа, не ставя в духовку
- Вот теперь ставим будущие пирожки в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекаем минут 15-20, пока не появится румяная корочка.
Приятного аппетита!