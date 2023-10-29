Слухи о существовании жуткого снежного человека в лесах Саскачевана не смолкают

Уже десятки лет по всей Канаде ходят упорные слухи о некоем Саскоуче – так прозвали неуловимого снежного человека, якобы, живущего в глухих канадских дебрях.

Так существует ли на самом деле канадский Снежный человек? Как ни удивительно, но ответа на этот вопрос до сих пор нет. И это не шутка.

Sasquatch (Саскоуч) – это большое, волосатое, похожее на человека существо, которое многие, включая ученых, считают реальным и живущим на Северо-Западе США и в западных районах Канады. Это существо представляет собой североамериканский аналог мифического монстра из Гималаев, Снежного человека или Йети.

Название Sasquatch происходит от слова из местного индейского языка salish sasq’ets, которое означает «дикий человек» или «волосатый человек». В США этого получеловека-полузверя, который известен в Канаде, как Sasquatch, часто называют Bigfoot («Большая Нога») из-за его предполагаемого большого размера и огромных отпечатков стоп, которые тот оставляет на снегу и на земле.

Саскуочей обычно описывают как двуногих существ, покрытых длинными черными волосами. Они достигают 2,75 метров в высоту, а весом их, судя по глубине оставляемых отпечатков ног, может доходить 360 килограммов. Длина же отпечатков их стоп может достигать 50 сантиметров.

В качестве доказательства существования этих мифических существ часто предлагаются отливки из гипса следов, которые те, якобы, оставляют; однако подлинность этих следов оспаривается. Самым известным доказательством существования этого существа, предложенным его сторонниками, являются кадры, снятые в 1967 году, на которых видно, как Bigfoot бежит по лесу около Bluff Creek в Калифорнии, но это уже юг США, районы густонаселённые, так что реальность эпизода весьма сомнительна.

А вот в Канаде, где никогда не было обнаружено документально подтвержденных останков саскуотчей, рассказов о встречах с ними полным полно. Саскуочи упоминаются ещё в древних легендах коренных народов, о них постоянно докладывают охотники, рыболовы, геологи, искатели золота, просто туристы. Многие из этих свидетельств оставлены людьми серьёзными, не склонными к шуткам и розыгрышам, посему наш канадский Снежный человек является объектом постоянных исследований криптозоологов и энтузиастов.

Некоторые считают, что это вид вымирающих гоминидов, которые выжили в полном изоляции. Его ни разу не поймали лишь потому, что никто всерьёз к делу не подходил, потому что экспедиция стоила бы огромных денег, без надежды на успех в первый же раз, а живут они в районах, где на тысячи квадратных километров приходится один медведь, как говорится. Многие настроены скептические и полагают, что это чисто фольклорное существо, не более, чем мистификация.

Как бы то ни было, Саскуоч давно уже стал частью канадского культурного легендарного наследия, так что даже если его не поймают, он вечно жив! А уж в дни Хэллоуина вы обязательно с ним встретитесь, если в дверь вашего лесного домика внезапно кто-то постучится глухой ночью. А иногда они и в город забредают. Тогда берегитесь!

Если вы хотите увидеть некоторые фотографии Sasquatch, вы можете посмотреть этот сайт ranker.com/list/best-pictures-of-bigfoot/roger-nackerman. Но не будьте слишком доверчивы – некоторые из выставленных изображений могут быть подделкой. Но хотелось бы верить в реальное существование канадского легендарного чудовища.